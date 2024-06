El Xeneize tendrá que prestar principal atención a la definición del grupo C de la Copa Libertadores en busca de la definición de su rival de Sudamericana.

Luego de que se cerrara el sorteo de las fases finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Boca ya conoce todas sus chances de cara a los playoffs y los octavos de final. En la ronda previa tiene cinco rivales posibles, donde se encuentran Gremio, Estudiantes, Libertad de Paraguay, Independiente del Valle y Liga de Quito.

En octavos de final, en caso de avanzar de ronda, el rival xeneize no saldrá de Cruzeiro o Lanús, y todo se definirá en los próximos días, cuando se completen los partidos pendientes de ambos torneos, que fueron pospuestos en el grupo C debido a las indundaciones que sufrió Rio Grande do Sur y que afectaron a Inter de Porto Alegre y Gremio.

En este contexto, Boca deberá estar atento al encuentro que disputará el conjunto de Porto Alegre por Copa Libertadores ante Huachipato, que dependiendo del resultado, ya puede quedar sellado el equipo que le tocará en playoffs o, al menos, podrá especular con la baja de posibles rivales.

Cómo es la situación de Gremio en la Libertadores y por qué Boca debe estar atento

Gremio posee 6 unidades y debe dos partidos, ante Huachipato y Estudiantes respectivamente, y este martes a las 19 horas jugará en Chile ante el equipo dirigido por Javier Sanguinetti.

En caso de ganar en condición de visitante, el conjunto tricolor quedará matemáticamente clasificado a los octavos de final de la Libertadores y definirá ante Estudiantes el primer puesto, en disputa con The Strongest. En paralelo, el Pincha quedará sin posibilidades de llegar a ser tercero y alcanzar los playoffs de la Copa Sudamericana. Por ende, un triunfo de Gremio en Chile le confirmará a Boca que ni los brasileños y los dirigidos por Eduardo Domínguez serán rivales xeneizes en playoffs.

De ser así, a Boca le quedaría definir el cruce entre Libertad, Independiente del Valle o Liga de Quito. Un empate o una derrota en Chile haría que el Xeneize tenga que estar atento a la fecha final, entre Estudiantes y Gremio en Porto Alegre.

El calendario de la Copa Sudamericana

16avos de Final: Semana del 17 al 24 de junio.

Octavos de Final: Semana del 14 al 21 de agosto.

Cuartos de Final: Semana del 18 al 25 de septiembre

Semifinal: Semana del 23 al 30 de octubre

Final: Sábado 23 de noviembre en Paraguay