El nombre de Daniela Cortés se volvió tendencia en Argentina por primera vez a principios del 2020. Esto se debe a que en ese año la joven, que actualmente tiene 26 años, denunció a Sebastián Villa, futbolista de Boca Juniors con quien estaba en pareja. Los actos de violencia que denunció ocurrieron durante la pandemia del Covid-19.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, fue lo que dijo en abril del 2020 al denunciar a Villa. El caso fue llevado a la Justicia y este viernes 2 de junio el jugador fue declarado culpable.

Es importante remarcar que el futbolista del conjunto de La Ribera, que no volvería a jugar con la camiseta Azul y Oro, no irá a prisión ya que fue condenado por 2 años y un mes, motivo por el cual es excarcelable. La causa que tenía abierta era por “delitos de lesiones leves y amenazas”.

+¿Quién es Daniela Cortés?

Daniela Cortés conoció a Sebastián Villa en Colombia, país en el que nacieron ambos. Estuvieron conviviendo dos años en Argentina hasta que denunció a principios del 2020 en cuarentena que sufrió lesiones y amenazas por parte del futbolista de Boca Juniors.

Se dedica a las Finanzas y a la Administración. Tiene en Colombia una hija llamada Majo, es de una relación anterior. En Instagram, la red social que más utiliza en la actualidad, tiene más de 400 de seguidores, aunque usa el perfil privado.