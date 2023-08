“¿Por qué hoy? Porque tenía ganas de volver cerca de casa, no hay país más parecido al nuestro como Argentina y no hay club como Boca para mis últimos pasos de mi carrera”. Con esta frase, hace escasas horas el propio Edinson Cavani detalló en conferencia de prensa el motivo por el que eligió arribar al Xeneize en este mercado de pases a diferencia de las otras ocasiones en donde estuvo cerca de arribar pero que finalmente no pudo concretarse.

Lo cierto es que ahora Boca rompió el mercado con la llegada de Cavani como refuerzo estelar y le ganó la pulseada a varios clubes que lo pretendían luego de confirmarse que no iba a ser tenido en cuenta por el Valencia en sus últimos días en el club español.

Es que claro, Boca no era el único que quería al “Matador” como refuerzo, ya que se confirmó que Cavani tenía como alternativas para su futuro a clubes de la MLS, de Brasil y de Arabia Saudita, pero él mismo eligió al Xeneize tras varias charlas con Riquelme y más de un intento de contar con él en otras ocasiones.

En las últimas horas, se confirmó que el uruguayo incluso rechazó una millonaria oferta para poder arribar a Boca, ya que según informó el medio AS de España, Cavani tenía una oferta de parte del Fondo de Inversión Pública Saudí (que administra los clubes Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Attihad y Al-Hilal) que era de 10 millones de euros por dos temporadas.

Un monto que sin dudas seduciría a cualquier futbolista, más aún en pleno auge del fútbol árabe, pero que Cavani rechazó sin dudarlo para llegar a Brandsen 805. Tremendo.

