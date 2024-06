Era el gran deseo de Juan Román Riquelme, pero deberá esperar mucho tiempo para que Thiago Almadase ponga la camiseta de Boca. Y es que Atlanta United está a punto de desprenderse del volante de 23 años que disputará los Juegos Olímpicos París 2024 con la camiseta de la Selección Argentina.

A lo largo de los últimos días, existieron contactos entre el presidente de Boca y el futbolista con pasado en Vélez Sarsfield, pero más allá de que desde Atlanta United le solicitaron 8 millones de dólares, los de La Ribera deberán quedarse con las ganas de sumarlo.

Fue el periodista César Luis Merlo quien confirmó que el elenco estadounidense “tiene negociaciones avanzadas para vender a Thiago Almada al Grupo Eagle Football”. Incluso, el grupo empresario es dueño de varias instituciones, por lo que resta definirse dónde jugará el nacido en Ciudadela.

“Se discute sobre un traspaso en torno a los U$S 20.000.000. En caso de darse, no se sabe si tendrá un paso previo por Botafogo antes de ir a Olympique de Lyon o Crystal Palace”, añadió la fuente citada con respecto a lo que será el futuro de Almada.

Thiago Almada se irá de Atlanta United.

Los números de Thiago Almada en Atlanta

Desde que llegó al equipo de la MLS, en 2022, el volante ofensivo afrontó 80 partidos en los que anotó en 24 oportunidades y repartió la misma cantidad de asistencias.

¿Thiago Almada quería jugar en Boca?

A mediados de junio de 2024, Thiago Almada reconoció que dialogó con Juan Román Riquelme, quien lo deseaba en Boca. Sin embargo, su deseo no era el de ponerse la azul y oro: “Riquelme me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dije. No hay nada formal y estoy muy feliz y contento acá. Veremos en los próximos meses que pasa. Él siempre me lo dice como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho esta vez”, indicó en TyC Sports. Y añadió: “Mi deseo es jugar en Europa”.