En su primera entrevista como presidente de Boca, Juan Román Riquelme salió al cruce con Valentín Barco. Tras la decisión del jugador de ejecutar la cláusula de rescisión para irse a Brighton, el ídolo del Xeneize expresó su inconformismo en diálogo con ESPN.

“A mí me tocó ser futbolista, no sé si me fue igual que a Barco o si a él le fue mejor que a mí, pero a mí me fue bien acá. Me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que no. Con 18 años, la decisión es del jugador, después hay un representante que quiere convencer, está la familia que también forma parte de esta decisión, pero ustedes saben claramente que cuando uno recibe un contrato el que firma el papel es el jugador”, arrancó diciendo el presidente.

Y agregó: “Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal. Quería irse. Cuando vos vas a presentar un papel y rescindir, es una decisión tuya. Por eso no comparto cuando preguntan si se hicieron las cosas bien o mal, cuando un jugador rescinde su contrato es por decisión del jugador. Es así”.

“No hay que darle vueltas, ni para atrás, ni para adelante, ni para un costado, ni para otro: cuando uno rescinde es decisión del jugador. El chico de Vélez (Santiago Castro), supuestamente está pasando lo mismo (se va a Bologna por la cláusula). ¿El representante del chico quién es? ¿Es el mismo? Y bueno ustedes pueden discutir si está bien lo que hace, si está mal lo que hace, si se dedica a hacer eso. Cada uno hace su trabajo a su manera, pero después la decisión la tiene que tomar el jugador”, soltó Román, tirándole dardos a Adrián Ruocco.

“Vuelvo a repetir, yo jugué en este club muchos años. Debuté en este club. Gracias a Dios me fue bien, porque tuve compañeros que me han hecho disfrutar mucho y las cosas salieron bien. Me propusieron hacer esto (irse por la cláusula) más de una vez y siempre dije que no. Por eso depende de uno, la decisión es del jugador, de nadie más”, ratificó.

Qué dijo Barco de su salida de Boca

Hace unas semanas, en diálogo con ESPN, el Colo contó cómo terminó decidiendo irse del Xeneize: “Cómo ya todos saben me había quedado cuando me vino a buscar Getafe, que me pude haber ido libre y decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la primera de Boca“.

“Me quedé nuevamente en la mitad de la copa, que me vinieron a buscar y yo le dije a mi representante que no, que hasta la final de la copa no escuchaba nada. Ahora vinieron de vuelta y pienso que es lo mejor para seguir creciendo. El sueño de todos es jugar en Europa. Yo le quería dejar un porcentaje a Boca. Tratamos de negociar, pero como no se llegó a un acuerdo ejecutamos la cláusula“, argumentó.