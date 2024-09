¿Riquelme llamó a Pekerman para ser técnico de Boca? Esta fue la respuesta del ex DT de Argentina y Colombia

A fines del 2023, tras la derrota en la Final de la Copa Libertadores en el Maracaná con Fluminense, los rumores marcaron que la dirigencia a cargo de Juan Román Riquelme pensó en José Néstor Pekerman como el reemplazante de Jorge Almirón en el puesto de entrenador del equipo principal de Boca.

No obstante, finalmente fue Diego Martínez el que asumió en el Xeneize, dejando atrás su proceso en Huracán. De igual modo, el propio Pekermán reconoció, en una conversación que mantuvo con TyC Sports, que estuvo entre las principales opciones que consideraron en Brandsen 805 para encarar el 2024.

‘‘Y siempre llaman, pero es muy difícil a veces pensar que no es el momento adecuado o que no hay coincidencias. Cuando un entrenador tiene un currículum y ha sido exitoso con una manera de trabajar a veces se exigen cosas que no todos te las pueden dar”, respondió en primer lugar ante la consulta sobre un llamado de Juan Román Riquelme.

Y frente a la insistencia a raíz de un interés para que sea técnico de Boca, el exentrenador de la Selección Argentina Sub 20, comentó: ”Con Román hemos hablado, nunca hemos perdido esa buena relación. Todos los muchachos que han pasado por la Selección son especiales. Siempre ha sido de muy buena relación. Pero no coincidimos o por lo menos en ese momento no fue la elección que se rumoreaba”.

José Pekerman y Juan Román Riquelme en la Copa del Mundo del 2006.

Asimismo, hizo una última aclaración respecto a por qué no se puso de acuerdo con Román para asumir al frente del plantel xeneize: ”Cada uno sabe si los momentos son los ideales o no. No hay obligaciones, uno debe responder a la expectativa de lo que pretende el club”.

Hugo Tocalli llamó a José Pekerman para que asumiera en Independiente

Quien también llamó a José Pekerman fue Hugo Tocalli, con la intención de ofrecerle el puesto de entrenador de Independiente. Así lo contó el propio protagonista en la señal mencionada anteriormente: ”El Fútbol Argentino digo siempre que sí, pero cuando llega digo que no. Ahora estuve con Hugo Tocalli por lo de Independiente. Hugo me dice ‘moralmente te tengo que llamar, pero sé que me vas a decir que no”’.

El camino de José Pekerman como entrenador

José Pekerman se inició como entrenador de divisiones juveniles de Argentinos Juniors en 1982. En el Bicho estuvo 10 años hasta que asumió el mismo cargo en Colo Colo hasta 1994. Ya en 1995 comenzó su proceso en la Selección Argentina tanto con la Sub 17 como con la Sub 20 hasta 2001. Entre 2003 y 2004 trabajó en las inferiores del Club Leganés de España, para en 2005 convertirse en el estratega principal de la Selección Argentina. Luego vendría Toluca en 2007-2008, Tigres de la UANL en 2009, Selección de Colombia entre 2012 y 2018 y Venezuela en un breve ciclo en 2022.