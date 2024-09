Riquelme rompió el silencio sobre el escándalo en Boca vs. Talleres: "Si hago lo que hizo Fassi, estaría preso"

El sábado pasado, Boca Juniors y Talleres de Córdoba se encontraron frente a frente por los octavos de final de la Copa Argentina. Y, al cabo de una noche polémica, el Xeneize avanzó por penales. Sin embargo, el juego dejó mucha tela para cortar y quien se refirió a ello fue Juan Román Riquelme.

Sucede que, una vez concluido el encuentro en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, Andrés Fassi, máxima autoridad del combinado Matador, se acercó hasta el vestuario del árbitro para recriminar la actuación de Andrés Merlos.

La bronca del presidente de Talleres tuvo que ver con algunas jugadas puntuales, con la acción del tanto de Brian Aguirre como cabecera teniendo en cuenta que el balón se fue en su totalidad antes de que se establezca el 1-0 parcial de los de Diego Martínez.

Luego, esa presencia de Fassi, que previamente había insultado a Merlos desde los palcos, generó una cadena de sucesos para el olvido: una aparente agresión física del árbitro del encuentro y posteriores denuncias, principalmente por parte del directivo.

En medio de ese panorama, este jueves, en medio de su aparición en “El Loco y el Cuerdo” con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, Riquelme fue consultado por este asunto y se despachó con una respuesta absolutamente contundente y sin esquivar la cuestión.

“De Fassi no opino nada. Si yo hago lo que pasó estaría preso, sigo allá en Mendoza”, comenzó disparando quien es considerado como el máximo ídolo histórico de Boca, lanzándole un claro dardo a su colega pero también a quienes toman decisiones en este tipo de casos.

“Yo no sé qué pasó, eh, pero si yo estoy metido ahí ya estarían diciendo por qué voy al vestuario del árbitro. Estarían tres días diciendo por qué fue al vestuario, no tiene por qué ir al vestuario. A partir de ahí arrancan ocho días”, profundizó Riquelme.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Finalmente, Riquelme redobló la apuesta y se refirió al abordaje de los medios de comunicación: “Y si Boca tiene la suerte de ganar el domingo, van a hablar, no sé, del consejo. Y la verdad que yo del consejo lo único que tengo para decir es gracias”.

La respuesta de Riquelme al Chavo Fucks tras su cruce en una entrevista

“Yo no voy a ningún lado. Hago las notas desde acá. Yo nunca voy a decir quién me trata mal y quién me trata bien. Yo aprendí que el periodista tiene derecho a preguntar y que yo tengo derecho a contestar lo que yo quiero. Después si hay falta de respeto es una decisión mía si lo permito o no”.