Gallardo define dudas: así formaría River contra la Selección de México

Tras realizar una exigente pretemporada en San Martín de los Andes, River viajó a Chile para enfrentar a la U de Chile en Concepción y luego regresó a Buenos Aires. El sábado tuvo día libre mientras que el domingo volvieron los trabajos, en esta oportunidad con dos presencias importantes: las de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. Este lunes también habrá entrenamiento y el martes se viene el segundo amistoso del año, será ante la Selección de México en el Estadio Monumental.

El club de Núñez tomó la decisión de realizar la presentación oficial de los siete refuerzos en la antesala del partido, por lo que a partir de las 20 horas los hinchas podrán disfrutar de un evento en el cual tendrán la posibilidad de aplaudir a los viejos conocidos que regresaron al club en este mercado de pases como lo son Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. Además, verán por primera vez en el Monumental -con la casaca de River- a Matías Rojas, Giualino Galoppo y Gonzalo Tapia.

Ya para las 21 horas, los equipos saldrán a la cancha para enfrentar a la Selección de México. Para este encuentro, Marcelo Gallardo mandaría a la cancha desde el arranque a: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Matías Rojas, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Lucas Martínez Quarta. (Foto: Prensa River).

¿Jugarán Montiel y Driussi?

Si bien todavía no está confirmado, todo indica que los últimos dos refuerzos en llegar no sumarán minutos ante la Selección de México. Driussi no compite hace varias semanas y su primer entrenamiento fue recién el pasado domingo. Por su parte, Gonzalo Montiel se venía entrenando en Sevilla y también compitiendo, pero tampoco sería de la partida y ambos apuntarían a estar para la primera fecha de la Copa de la Liga Apertura, que será el sábado 25 de enero ante Platense en Vicente López.

¿Llegará algún refuerzo más a River?

El libro de pases en Argentina cierra el 22 de enero, salvo que exista una venta al extranjero y ahí el plazo se estira hasta el 12 de marzo. En este contexto, el Millonario quiere cerrar el mercado a lo grande y el deseo de Marcelo Gallardo es poder contar con Lucas Esquivel, lateral por izquierda de Athletico Paranaense. En Núñez hay optimismo y creen que los brasileños aceptarán la última oferta enviada que es de 4,5 millones de dólares por el 80% del pase.

