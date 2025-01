Boca hoy: Marchesín es refuerzo, Marcos Rojo es duda para la Copa Argentina y el plan de Riquelme para extender el mercado

En una jornada con mucho movimiento en Boca, el séptimo refuerzo quedó confirmado, ya que Agustín Marchesín será nuevo futbolista xeneize y se sumará a los que ya llegaron en el mercado: Carlos Palacios, Ayrton Costa, Ander Herrera, Alan Velasco, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón.

Además, Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol idearon una estrategia para extender el mercado de pases y seguir buscando altas. Sin embargo, no todas las noticias son buenas en la Ribera, ya que de cara al debut oficial del año, ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, Marcos Rojo está en duda por una molestia. Enterate de todas las novedades acá.

Agustín Marchesín es nuevo refuerzo de Boca

Luego de que se confirmara que Boca iba a ir a la carga por un arquero en el mercado de pases ante la operación de Sergio Romero en su rodilla, casi que el único apuntado de manera formal fue Agustín Marchesín. Tras varios días de negociaciones con el Gremio, y con el contrato del jugador arreglado desde hace tiempo, este lunes le trajo novedades al Xeneize sobre el golero que buscaban.

Desde Brasil comenzó a circular la información de que el cuadro gaucho había aceptado la propuesta de parte del club de la Ribera, que había sido redoblada los últimos días. La misma fue de 1.6 millones de dólares y al darse el OK de Gremio con esta oferta, quedó sellado su traspaso.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca compra el 100% de su ficha en el monto mencionado y Marchesín firmará contrato por 3 años. En las próximas horas, el arquero viajará al país para realizarse la revisión médica, firmar el contrato y presentarse a las prácticas.

Rojo es duda para el debut de la temporada por una molestia

Antes de que se inicie la Copa de la Liga el próximo fin de semana, Boca tendrá su estreno oficial de la temporada 2025 con el partido ante Argentino de Monte Maíz por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo comandado por Fernando Gago se enfrentará con el humilde equipo cordobés este miércoles, y antes de emprender el viaje rumbo a la provincia de Santa Fe para este duelo, el entrenador define al equipo xeneize que saldrá desde el arranque.

Para el mismo, Pintita recibió la noticia de que Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel, podría no estar disponible para el primer partido oficial del año debido a que el pasado viernes sintió una molestia en su tendón y comenzó a entrenarse diferenciado.

El zaguero zurdo no posee lesión o situación física de gravedad, por lo que no hay alarmas encendidas a largo plazo en Boca, aunque sí mantiene en vilo a Gago. Es que si no llega a entrenarse a la par del grupo durante este lunes o incluso el martes, Rojo quedará desafectado del partido por Copa Argentina.

En la posición defensiva escasearían opciones sin el ex Manchester United, ya que Rodrigo Battaglia aún no se ha podido entrenar por la demora de los papeles de parte de Atlético Mineiro, y Nicolás Figal sigue recuperándose de su lesión en el tobillo. Cristian Lema recibió el alta médica en las últimas horas y el sábado se entrenó a la par, por lo que el lungo ex Lanús podría tener su regreso a las canchas ante Argentino de Monte Maíz.

Otras alternativas que baraja Gago si Marcos Rojo no llega a estar en condiciones físicas son Mateo Mendia, Lautaro Di Lollo, el debut de Ayrton Costa o bien probar el sistema defensivo que utilizó en el amistoso ante Juventude, con una línea de 3 conformada por el ya mencionado Di Lollo junto con Tomás Belmonte y Lucas Blondel. Al Xeneize aún le quedan dos días de entrenamientos antes del estreno oficial de la temporada 2025.

Boca se acerca a concretar una salida al fútbol europeo: el movimiento clave para el futuro del mercado de pases

Boca está atravesando el mercado de pases más intenso de los últimos años. Con seis refuerzos y ocho bajas de momento entre ventas, préstamos y salidas como agentes libres, el Xeneize sigue armando el plantel que Fernando Gago, el Consejo del Fútbol y Juan Román Riquelme pretenden para este 2025 en el que disputarán torneos locales, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

En este sentido, en los próximos días se podría concretar una nueva salida, que en este caso sería directamente rumbo al fútbol europeo a un viejo conocido. Es que según trascendió recientemente desde el medio belga Nieuws Blad, el Royal Antwerp se mostró interesado en Mauricio Benítez, volante de Boca Predio que hoy se destaca en la reserva y que ya jugó 11 partidos en primera división.

El equipo que en su momento fichó a Gastón Ávila desde el Xeneize y que hace días le vendió el pase de Ayrton Costa quiere a Benítez a modo de cesión y puertas adentro del club de la Ribera ven la salida del prometedor volante central como positiva por dos motivos principales.

El primero de ellos es que resulta una oportunidad para que el chico de 20 años se foguee en la primera división de una liga de segundo orden en Europa, que le daría mayor experiencia que seguir en la reserva de Boca.

Y la otra razón resulta más estratégica, ya que de lograr esta salida, al Xeneize se le abren aún más las puertas del mercado de pases. ¿Por qué? Básicamente, porque el libro de pases en Argentina cierra este miércoles 22 de enero, pero ante una salida como venta o cesión luego de esa fecha hacia el exterior, los clubes reciben una extensión hasta el 12 de marzo para buscar un reemplazante ante dicho cupo que se libera.

Así, según avanzó el periodista Federico Cristofanelli, en Boca buscarán finiquitar el préstamo en los días venideros para que pueda gestarse luego de la fecha del cierre de mercado, y así el Xeneize podrá seguir buscando refuerzos sin urgencia.