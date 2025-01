Armani: la vuelta de Enzo Pérez a River, la capitanía, la competencia con Ledesma y su ciclo en la Selección Argentina

A comienzos de 2018, Franco Armani cumplió uno de los sueños de su vida: jugar en River. No fue sencillo salir de Atlético Nacional, un club en el que es amado y en el que ganó todo, pero el Pulpo escuchó a su corazón y así fue que llegó a Núñez. Probablemente lo haya hecho con la ilusión de ganar títulos, pero difícilmente se imaginó que se convertiría en uno de los arqueros más importantes de la historia del club que es hincha fanático. A punto de iniciar su octavo año consecutivo en River, el Pulpo analizó diversos aspectos de la actualidad del Millonario y también recordó su ciclo en la Selección Argentina.

Armani, el liderazgo y la vuelta de Enzo Pérez

“Uno a lo mejor en lo personal tiene que decirle algo a alguien para bien y para mejorar. Pero acá la realidad es que no importa la edad: a mí siendo capitán puede venir un chico y decirme algo y a lo mejor tiene razón y uno va aprendiendo también. Creo que cada uno está para aportar dentro del equipo, más allá de si es capitán, tenga la edad que tenga, todos estamos para aprender, corregir y buscar lo mejor para el grupo”, afirmó Armani en diálogo con Olé.

Además, fue consultado por el regreso de Enzo Pérez al club: “Es un orgullo muy grande que haya vuelto Enzo, tenerlo otra vez con nosotros. No sé si me sorprendió porque creo que estaba en los planes, pero es muy lindo que esté acá de vuelta. Sabemos lo que significa Enzo para River, lo que representa para la gente, y siempre digo que uno lo tiene que disfrutar. Eso es lo importante, más allá de la decisión que tome Marcelo (Gallardo) sobre quién va a ser el capitán, que eso lo decidirá él: hay que apreciarlo y disfrutarlo al máximo”.

Ante la ausencia de Armani frente a la U de Chile, Enzo Pérez fue el capitán del equipo. (Foto: Prensa River).

La competencia con Jeremías Ledesma

“Creo que durante este año con tantos partidos la gran mayoría va a tener la posibilidad de jugar. Así que cada uno se tiene que preparar de la mejor manera para cuando le toque esa chance y estar al 100%”, afirmó el Pulpo en relación a la competencia con Jeremías Ledesma, quien llegó a River desde el fútbol español en el último mercado de pases.

¿Cómo volvió Gallardo?

Armani analizó cómo fue el regreso del Muñeco al club y qué similitudes ve en relación a su primera etapa en Núñez: “Marcelo está con la misma energía de siempre, la misma exigencia. Saben ustedes y sabemos nosotros que es un técnico muy exigente y que esa es la única manera de mantener un grupo allá arriba con lo que exige River. Entonces él lo vive igual, con las mismas ganas e ilusiones de dar lo mejor para nosotros, para que sigamos aprendiendo y mejorando”.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 3 mejores arqueros del fútbol argentino en el Siglo XXI según Marcelo Barovero

Armani y la Selección Argentina

A Franco Armani le preguntaron sobre su paso por la Selección Argentina, el cual terminó tras consagrarse en la última Copa América: “Lo disfruté muchísimo. Gracias a Dios fue una etapa de gloria, la mejor etapa de la Selección argentina. Y deseo que siga así, siendo la mejor selección del mundo durante todos estos años, que siga de la misma manera, pero yo la disfruté, le saqué el mayor provecho y me quedo con eso”.

Armani recibe la medalla de campeón del mundo en Qatar 2022. (Foto: Getty).

Uno de los más ganadores

“Gracias a Dios donde me tocó estar siempre me fue muy bien. Conseguí muchas cosas. La verdad es que nunca me imaginé estar ahí entre los arqueros más ganadores de la historia del fútbol, pero siempre me preparé para eso. Y sigo haciéndolo, estoy preparado para seguir ganando cosas. Mientras uno esté en actividad, siga jugando y sobre todo siga estando en este club, los objetivos de ganar cosas importantes siempre van a estar”, dijo Franco Armani al ser consultado sobre ser uno de los arqueros con más cantidad de títulos de todos los tiempos. El Pulpo tiene 27 y Vítor Baía, el más ganador, tiene 35.

Publicidad

Publicidad

ver también Gallardo define dudas: así formaría River contra la Selección de México