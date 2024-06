A pesar de que Boca está esperando conocer a su próximo rival en la Copa Sudamericana, los miembros de la Comisión Directiva piensan en el mercado de pases. Y si bien tratan de sumar a Gary Medel, que es uno de los deseos que tiene Juan Román Riquelme, también se interesan por organizadores de juego, como es el caso de Joaquín Pereyra.

Por el momento, no hubo una oferta formal de club a club para sumar a Matías Reali, pero fue el propio futbolista de Independiente Rivadavia quien sorprendió a todos al confirmar que “lo de Boca es una posibilidad”. Incluso, después de lo que fue la derrota frente a Unión, aseguró en la misma entrevista con el programa radial Dos de Punta, de Mendoza, que “es una realidad y está a la vista de todos, no se puede ocultar”.

El Xeneize no es el único equipo que tiene en carpeta a Reali, pero a sus 26 años quiso desligarse de toda la situación: “Estoy pensando en Independiente Rivadavia y cada punto vale oro”, detalló. Pese a ello, no pudo evitar confirmar que “hubieron sondeos y propuestas pero aún no ha pasado nada”.

Habrá que esperar un movimiento que realicen desde la Comisión Directiva del club de La Ribera, dado a que están buscando un futbolista con cualidades similares a las del ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy, aunque no es la prioridad del mercado. Mientras tanto, la búsqueda comenzó.

El mediocampista ofensivo ha dejado una gran impresión en lo que va de la Copa de la Liga.

No solo Boca está interesado en Matías Reali

Los dirigentes de Boca saben que Matías Reali está en el radar de San Lorenzo, que lo viene buscando desde hace tiempo. Pero hay una ventaja que tienen por sobre los del Bajo Flores: la inhibición que mantiene el club presidido por Marcelo Moretti le impide sumar al futbolista de Independiente Rivadavia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Matías Reali con Independiente Rivadavia?

Matías Reali estaba a préstamo en Independiente Rivadavia, que le terminó comprando el pase y le firmaron un vínculo que lo une a la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.