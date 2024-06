El mercado de pases comenzó a tomar forma dentro del mundo Boca. Más allá de que surgió una oferta desde Inglaterra para que Aaron Anselmino se marche a mitad de año, Juan Román Riquelme tiene la intención de contratar jugadores de categoría para que Diego Martínez potencie a su plantel. Y levantó el teléfono por un viejo deseo.

Riquelme lo quiso cuando el DT era Jorge Almirón, pero no logró destrabar la operación. Lo siguió desde que no pudo sumarlo, no perdió el gusto por su juego, y como es factible que después de los Juegos Olímpicos pueda aparecer una propuesta formal para que Equi Fernández dé el salto hacia el Viejo Continente, desde el Consejo de Fútbol quieren adelantarse. Por eso mismo, llamaron a Tomás Belmonte.

En las últimas horas, el periodista Martín Costa confirmó que el mandamás del club de La Ribera “le hizo saber el interés” y que “el volante le dijo que tiene ganas de jugar en Boca“. Claramente, sorprendió a todos los hinchas, porque le habían perdido el rastro al futbolista de 26 años que hizo las inferiores en Lanús. Y justamente cuando estaba en el Granate fue que el Xeneize intentó sumarlo.

En aquel entonces, la Comisión Directiva del club que tiene su estadio ubicado en la intersección de las calles Ramón Cabrero y Esquiú, le solicitó al todavía vicepresidente boquense, pero que ya se encargaba de liderar al Consejo de Fútbol, un dinero que era muy elevado para el mercado argentino. Por eso mismo, terminaron aceptando su salida hacia Toluca, que desembolsó cerca de 4 millones de dólares. ¿Será que ahora lo puedan incorporar?

Tomás Belmonte, volante de Toluca, en el radar de Boca. (Getty Images)

¿Cuál es la cotización de Tomás Belmonte?

Según reporta el sitio Transfermarkt, especializado en valores de mercado, la cotización actual de Tomás Belmonte es de 5 millones de euros.

La temporada de Tomás Belmonte en números

En lo que va de la temporada, el ex mediocampista de Lanús afrontó un total de 30 partidos, presenció 1543 minutos en el campo de juego, además de que convirtió 2 goles y aportó 3 asistencias.