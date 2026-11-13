El Taladro enfrentará al Xeneieze el próximo sábado a partir de las 19 horas en Mendoza por la semifinal del torneo más federal del país.

Banfield y Boca se juegan el pase a la gran final de la Copa Argentina 2026. El próximo sábado, a partir de las 19 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Taladro y el Xeneize se verán las caras. Mientras tanto, Platense espera rival.

Quien le puso picante a la previa del partido fue Adrián Balboa, popularmente conocido como Rocky. El atacante de Banfield dialogó con Olé y dijo: “Tenemos que enfocarnos en nosotros, no pensar en ellos, y tratando de hacer nuestro partido. Sabemos que vienen de un gran nivel, con mucha confianza, y bueno, creo que tenemos que tratar de cometer los menos errores”.

Además, agregó: “Desde el orden, el sacrificio, tenemos un juego muy físico, quizás ellos se pueden sentirse no tan cómodos con ese juego. También tenemos nuestras armas ofensivas, que todos los partidos hemos convertido en goles”.

Rocky Balboa. (Foto: Prensa Banfield).

Las probables formaciones de Banfield y Boca

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Argentina 2026?

La gran final de la Copa Argentina 2026 se jugará el miércoles 2 de diciembre en horas de la noche. Resta saber el estadio en el que se disputará, ya que para eso resta saber quiénes serán los finalistas. Platense espera por el vencedor del Boca y Banfield. Se especula que si el Taladro avanza, el duelo definitorio será en la Provincia de Buenos Aires, mientras que si es Boca el que se impone en la semifinal, el encuentro sería en el interior.

El cuadro de la Copa Argentina

DATOS CLAVE

Banfield y Boca jugarán la semifinal de la Copa Argentina 2026 el sábado a las 19 horas.

jugarán la semifinal de la el sábado a las 19 horas. El partido se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas y el ganador enfrentará a Platense .

y el ganador enfrentará a . Adrián Balboa destacó el juego físico y la racha goleadora de Banfield en diálogo con Olé.