Si Boca clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega la final de la Copa Argentina 2026

El Xeneize se enfrenta a Banfield en Mendoza y el rival en la final espera atento al resultado de este compromiso.

Este sábado 14 de noviembre, Boca y Banfield definirán al segundo finalista de la Copa Argentina con el compromiso de semis que disputarán en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

El Xeneize clasificó a esta instancia luego de dejar en camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing, mientras que el Taladro hizo lo propio con Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra.

Quien consiga el pase a la gran final será rival de Platense, que espera por su rival desde el pasado 28 de octubre, cuando eliminó a Atlético Tucumán en Salta por penales, luego de un 1 a 1 en los 90′.

Martín Palermo, entrenador de Platense.

El partido que consagrará al campeón de la Copa Argentina 2026 tiene fecha definida, pero de momento no tiene sede ni horario. A continuación, todos los detalles.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

La final entre el ganador de Boca – Banfield y Platense se jugará el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero las opciones son tres: nuevamente el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.

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El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

Árbitro: Nazareno Arasa

Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri

Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

La llave de la Copa Argentina