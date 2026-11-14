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Copa Argentina

Si Boca clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega la final de la Copa Argentina 2026

El Xeneize se enfrenta a Banfield en Mendoza y el rival en la final espera atento al resultado de este compromiso.

Boca y Banfield se enfrentan por la semifinal de la Copa Argentina 2026.
Boca y Banfield se enfrentan por la semifinal de la Copa Argentina 2026.

Este sábado 14 de noviembre, Boca y Banfield definirán al segundo finalista de la Copa Argentina con el compromiso de semis que disputarán en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

El Xeneize clasificó a esta instancia luego de dejar en camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing, mientras que el Taladro hizo lo propio con Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra.

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Quien consiga el pase a la gran final será rival de Platense, que espera por su rival desde el pasado 28 de octubre, cuando eliminó a Atlético Tucumán en Salta por penales, luego de un 1 a 1 en los 90′.

Martín Palermo, entrenador de Platense.

Martín Palermo, entrenador de Platense.

El partido que consagrará al campeón de la Copa Argentina 2026 tiene fecha definida, pero de momento no tiene sede ni horario. A continuación, todos los detalles.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

La final entre el ganador de Boca – Banfield y Platense se jugará el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero las opciones son tres: nuevamente el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.

El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri
  • Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Romero

La llave de la Copa Argentina

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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