El Boca del Vasco no tiene techo: goleó a Banfield y sueña con un 2026 histórico que recuerda a los 2000

Con un Montero imbatible y un Villa intratable, el Xeneize goleó 3 a 0 y se metió en la final de la Copa Argentina. El equipo de Arruabarrena cambió la dinámica por completo, va por un récord de títulos en el semestre y ahora viaja a Barranquilla por la Sudamericana.

Para entender la goleada 3 a 0 de Boca sobre Banfield en Mendoza, hay que viajar en el tiempo. Porque la noche cuyana trajo ráfagas del mítico Boca de los 2000, ese que se apoyaba en figuras cafeteras para ganar campeonatos. El equipo de Pedro Troglio hizo un muy buen primer tiempo y pudo haberse puesto en ventaja, pero chocó contra un muro llamado Álvaro Montero.

El arquero colombiano, que hizo un click positivo desde aquella fatídica noche en la cancha de Riestra, fue la figura excluyente de la primera mitad. Sacó dos pelotas de campeonato que hicieron acordar a las épocas doradas de Óscar Córdoba: le ahogó el grito a Adoryan tras una chilena espectacular y luego desactivó un bombazo tremendo desde afuera del área. Montero mantuvo al equipo en pie cuando más sufría y sentó las bases de la victoria.

🔵🟡🏆 "VOLVIÓ EL BOCA DE LOS 2000"



El análisis de @TotiPasman sobre la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/citTKocnM5 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 15, 2026

Villa letal: goles, asistencias y la reivindicación de Riquelme

Si Montero sostuvo el cero, Sebastián Villa liquidó el pleito en el arco de enfrente. El delantero le dio parte de la razón a Juan Román Riquelme: no hace falta debatir si es el mejor jugador del fútbol argentino, pero está claro que cuando se enciende, define los partidos.

Su planilla en Mendoza fue perfecta. Sirvió el centro para que Santiago Ascacíbar abriera el marcador, anotó un golazo para estirar la ventaja y volvió a vestirse de asistidor para que Lozano sellara el 3 a 0 definitivo. Una actuación total para meter a Boca en una nueva definición.

La revolución del Vasco Arruabarrena y un 2026 que promete ser histórico

Lo que está logrando el Vasco Arruabarrena en este semestre es una locura. El DT cambió absolutamente todo en Boca: la dinámica, el juego, la organización, la motivación y el ambiente del vestuario. El equipo luce más entero y firme que nunca, incluso ganando con autoridad sin contar con Leandro Paredes, quien, como bien advirtió Lionel Scaloni, atraviesa el mejor nivel de su carrera.

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El horizonte de Boca para cerrar este 2026 es de película y podría marcar un récord absoluto de cinco coronaciones en un semestre. Ya es el campeón de la Tabla Anual y tiene por delante dos finales confirmadas: este sábado buscará cortar una sequía internacional de 18 años cuando dispute la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, y más adelante jugará la final de la Copa Argentina ante el Platense de Martín Palermo (un duelo con el enorme morbo de Riquelme vs. Palermo en los palcos y bancos).

Si a esto se le suma que el equipo está en la pelea por el Torneo Clausura y que ese título le daría el boleto al Trofeo de Campeones, la ilusión es total. De la mano del Vasco, Boca sueña despierto con un año para los libros de historia.