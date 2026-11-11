La advertencia de Troglio a Boca de cara a la semifinal de Copa Argentina: “Ya me pasó”

Pedro Troglio y Banfield no se achican en la previa del partido clave por un pase a la final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y el Taladro.

Mientras Boca Juniors prepara su probable XI para enfrentar a Banfield y muchos ya dan por finalista al equipo de La Ribera, en el Sur se permiten soñar. Además, Pedro Troglio, el DT del Taladro, se aferra a un antecedente positivo y esperanzador frente al Xeneize por la Copa Argentina.

Las probabilidades no están del lado del Taladro. Eso está claro. De cara al compromiso en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca llega como el flamante campeón de la liga del fútbol argentino, mientras que Banfield cerró el año en el puesto 28 de los promedios y en el 25 de la tabla anual.

Sin embargo, el Taladro hizo sus méritos para alcanzar las semifinales de la Copa Argentina, y lo hermoso del fútbol es que todo puede pasar, más aún en partidos únicos de eliminación directa. Troglio lo sabe bien y no pierde la fe. En medio de tantos pronósticos que dan a Boca como ganador del cruce, el DT de Banfield paró el carro y lanzó una advertencia al Xeneize.

“Es normal que digan que Boca va a ganar o que ya lo pongan a Boca en una instancia final, pero hay que jugar. A mí ya me pasó en el 2018 con Gimnasia de tener en el camino en octavos a Boca, en semifinal a River, y eliminamos a los dos y llegamos a una final. Así que al fútbol hay que jugarlo”, Troglio advirtió a Boca durante una entrevista con TyC Sports.

Troglio durante el último enfrentamiento entre Banfield y Boca: triunfo 2-0 para el Xeneize en La Bombonera, en agosto de 2025.

Troglio contra los que dan por muerto a Banfield

Son muchos los ejemplos de voces importantes del fútbol argentino y de los medios de comunicación que, en los últimos días, han dado por hecha la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Argentina. Si bien es lógico que Boca sea favorito ante Banfield, no lo es dar el partido por concluido antes de jugarse.

Publicidad

Troglio se refirió al tema y dejó en claro que esos pronósticos no ofenden al Taladro, sino que lo motivan aún más de cara a una final antes de la final para el equipo verde del sur del Gran Buenos Aires.

“Igual es normal. Para mí, es una falta de respeto la manera en que se dice. Vos podés tener una idea, podés opinar algo, podés decir lo que creés. Pero a veces está en la soberbia o en la manera de decirlo donde puede lastimar. A nosotros, sinceramente, no nos duele“, comentó Troglio.

Las semis de la Copa Argentina

Mientras Platense aguarda en la final de la Copa Argentina, a jugarse el 2 de diciembre en sede y horario a confirmar, Banfield y Boca se enfrentarán el 14 de noviembre desde las 19:00 h en el Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza).

Publicidad

Fecha: 14 de noviembre

Horario: 19:00 h

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

En síntesis