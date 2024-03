El nombre de Rubén Botta es uno de los tantos que sonaron en el Mundo Boca en el último mercado de pases. El volante acababa de descender con Colón y tenía ofertas para seguir jugando en la máxima categoría. Finalmente, terminó eligiendo Talleres.

El zurdo, que viene de ser figura en el empate de su equipo contra River, habló de su casi llegadal club de la Ribera. Lejos de desmentirlo, el futbolista de 34 años fue sincero en ESPN F12: “No llegué a hablar con Riquelme, pero sí estuve cerca de jugar en Boca“.

“Es como todo, uno pone en la balanza y toma decisiones“, reflexionó Rubén, que agregó: “Talleres hace muchos años demuestra que pelea arriba y que tiene un proyecto y se hace más fácil. A mi edad uno elige estar cómodo y tranquilo, que sea más fácil la adaptación. Yo ya lo conocía a Andrés (Fassi, presidente del club) y sé cómo piensa, es ganador”.

Para cerrar el tema, Botta resumió su decisión en una sola frase: “Uno eligió la tranquilidad“. Después, concluyó: “Fueron las negociaciones, por temas que uno prefiere evitar. No me fueron llevando como yo pienso, como quería llevar mi carrera. Creo que tomé una decisión justa. Estoy muy feliz de estar acá. Disfruto del día a día“.

Los números de Rubén Botta en Talleres

En el empate contra el River de Martín Demichelis, Boca jugó su octavo partido con la camiseta del conjunto cordobés. Hasta el momento, acumula 2 goles y 3 asistencias, participando en un 33% de los tantos que marcó su equipo en lo que va del 2024.

Más de Rubén Botta

El último partido: “Empatarle a River un 2-0 no es para cualquiera, pero tenemos que corregir algunas cosas, pero vamos por buen camino. Creo que tenemos un buen equipo en todas las líneas y creo que muchas veces nos esperan. Pero con River fue un ida y vuelta, un lindo partido”.

Su momento personal: “Me siento bien, un poquito la experiencia te da una mano. Sabés cómo prepararte para los partidos. El fútbol argentino no te da tiempo. Y el control de pelota, con experiencia es más fácil. Acá me integraron muy rápido al grupo y para mi forma de jugar es muy importante”.

Elogios para River: “Siempre me gusta, me gusta verlo. Te juegan corto y podrán decir lo que sea, pero los dejás cinco minutos, y te puede meter dos o tres goles como si nada. Creo que River está siempre entre los mejores del fútbol argentino, pero a nosotros si nos dan espacios, podemos lastimar. A mí me gusta jugar esos partidos que hay más espacios, que se deja jugar”.