Sale a la luz el MOTIVO por el que Cavani NO viajó a Uruguay por Libertadores

El hincha de Boca está ilusionado como pocas veces en los últimos años por lo que pueda llegar a ser el desenlace del equipo de Jorge Almirón en la presente CONMEBOL Libertadores. La histórica llegada de Edinson Cavani, sumado a un gran trabajo del Consejo de Fútbol en cuanto a las demás incorporaciones, le dan motivos al Xeneize para considerarse como candidato a ganar la Copa.

La presentación del Matador tuvo lugar el lunes por la tarde, luego de que el goleador aterrizara en Buenos Aires pasado el mediodía. “Iremos viendo si estoy para la ida”, especuló el delantero en sus primeras declaraciones como refuerzo del Xeneize. No obstante, el DT no lo incluyó en la lista de convocados para viajar a Uruguay previo a enfrentar a Nacional.

En ese contexto, desde ESPN F12 finalmente revelaron el motivo por el que Cavani no se subió al avión rumbo a Montevideo y no fue sorpresa para nadie. “Leo el mensaje tal cual: ‘Llegó ayer”, relató Martín Costa sobre el texto que le había llegado hace instantes al aire. Lógicamente, la falta de entrenamientos no lo ponen al Matador como una carta disponible para usar a 48 horas de su presentación oficial.

Emiliano Raddi, corresponsal del Xeneize en ESPN, agregó: “Viene de días largos y encima está el cambio de horario”. Esto en referencia a la etapa en donde se dejó de entrenar en Valencia para ultimar detalles de su llegada a Boca, lo cual lo retrasó desde lo físico. Es por eso que, pensando en el debut de Cavani con la azul y oro, habrá que imaginarlo para la vuelta contra Nacional en La Bombonera.