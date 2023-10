Santiago Giménez tuvo un enorme debut en la UEFA Champions League al marcar dos goles para la victoria de Feyenoord ante Lazio. Tras su buena actuación, en contraste con el excelente arranque de temporada, los rumores sobre su futuro volvieron a aparecer en Europa. Su intermediario Morris Pagniello, quien maneja sus intereses deportivos, reveló que estaría cerca de llegar a Real Madrid o a Tottenham.

Desde hace un par de mercados que Giménez es uno de los centrodelanteros más mencionados en Europa. Sin embargo, se mantuvo en el Feyenoord, equipo con el que ganó la Eredivisie 2022-23 y donde marcó 15 goles, siendo el cuarto máximo goleador del torneo.

Su espectacular arranque de temporada no pasa desapercibido en Europa. Ya lleva 15 tantos en sólo 11 partidos disputados. En la Eredivisie, ya marcó 13 goles en nueve partidos y va camino a superar los números de su pasada campaña. Su consagración llegó con el debut en Champions.

Es que la gran incógnita respecto a si puede dar el salto a un grande de Europa llega con lo que pueda hacer fuera de los Países Bajos. La actuación ante Lazio con doblete en su primer partido por Champions League demuestra que está para dar ese gran paso y equipos interesados no le faltan.

Real Madrid y Tottenham, cerca de tener a Santiago Giménez

En declaraciones a TuttoMercato, el intermediario de Santi Giménez, Morris Pagniello, quien maneja todos los asuntos del jugador en Europa, dejó una sorprendente frase que lo acerca a dar el salto. “Los equipos que actualmente están más cerca de su posible llegada son Real Madrid y Tottenham“, comentó el empresario.

El conjunto merengue ya fue vinculado con Santi Giménez. En El Chiringuito de Jugones, por ejemplo, la leyenda del fútbol español, Paco Buyo, supo recomendar el fichaje del delantero de Feyenoord, pese a la incredulidad de sus compañeros. “No vale ni 60 millones“, llegó a decir. Al parecer, algo de caso le hicieron.

No obstante, sorprende la mención de los Spurs, actuales líderes de la Premier League. Sin embargo, es sabido que no cuentan con un centrodelantero fijo desde la salida de Harry Kane, más allá que el titular en la posición ha sido Heung-min Son.

Real Madrid, por su parte, sólo tiene como centrodelantero fijo a Joselu, aunque ni siquiera es titular, ya que Carlo Ancelotti juega con Rodrygo y Vinicius Júnior como únicos atacantes. A su vez, el ex Espanyol está a préstamo y la llegada de Santi Giménez bien podría ser para el próximo año para convertirse en el nuevo centrodelantero titular. ¿Será así?

Santiago Giménez eligió a México por sobre Argentina

Si bien pudo haber representado a la Selección Argentina por las raíces de su padre, el ex jugador, Cristian Giménez, Santiago optó por jugar para México, ya que pasó toda su infancia y adolescencia en este país. “Yo me siento más méxicano que argentino, desde chico estoy acá, México me abrió las puertas y le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por mí“, dijo.

La Albiceleste buscó tentarlo para que forme parte de sus selecciones juveniles, según reveló el propio entrenador Fernando Bastista, cuando trabajaba para Argentina. Sin embargo, el delantero optó por el Tri.