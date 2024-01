Santi Giménez explicó con una curiosa frase por qué eligió México: "No iba a tomar la decisión por Messi"

Decir que Santiago Giménez podría haber defendido la camiseta de la Selección Argentina con cierta continuidad en caso de haberlo querido es, más allá de su buen presente en el Feyenoord, demasiado aventurado si se tiene en cuenta la gran cantidad de delanteros de jerarquía de los que ha podido disponer Lionel Scaloni desde el inicio de su ciclo como entrenador.

Hijo de Cristian Giménez, exjugador de Boca, nació en Buenos Aires pero ya desde los 9 comenzó a jugar en las divisiones inferiores de Cruz Azul, club en el que su padre es ídolo. Allí hizo su debut profesional en 2019 y tres años después fue transferido al Feyenoord por sus buenas producciones. Entre aquellos años, Gerardo Martino comenzó a llamarlo a la Selección de México, reto al que siempre acudió. Y aunque la Selección Argentina lo sondeó para la categoría Sub 20, decir que tuvo que elegir entre una y otra también es una exageración en función de lo que cada una pretendía de él.

Siendo en actualidad el goleador de la Eredivisie, con 18 tantos, Santiago Giménez recurrió a una frase cuanto menos curiosa para explicar por qué decidió representar a la Selección de México, que lo tuvo como uno de los grandes ausentes en el Mundial de Qatar. Y esto se debe a que sus palabras parecen poner de manifiesto que tuvo oportunidades muy concretas de ser parte de la Selección Argentina si así lo hubiese querido.

“Yo no miento. Amo a Messi, pero mejor jugar en contra. Me encanta Leo Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón. Estoy feliz con la decisión”, dijo en una entrevista concedida a Christian Martin sobre su elección de representar a México como seleccionado.

¿Por qué no jugó el Mundial de Qatar?

Santiago Giménez ni siquiera participó del Mundial de Qatar en que la Selección Argentina, capitaneada por Lionel Messi, se quedó con el título. Si bien estaba teniendo buenas producciones en Feyenoord, club al que había llegado a finales de julio, Gerardo Martino decidió dejarlo afuera de la lista de 26 convocados para el torneo, lo que le valió numerosas críticas.

El entrenador argentino, actualmente en Inter Miami, se inclinó por atacantes de mayor experiencia como Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, otro argentino naturalizado. La lista de atacantes del Tri para la Copa del Mundo se completó con Henry Martin, Hirving Lozano y Alexis Vega.

Los números de Santi Giménez en Feyenoord

Desde su arribo a finales de julio de 2022, procedente de Cruz Azul, Santiago Giménez ya lleva disputados 62 partidos oficiales con el Feyenoord en los que aportó 41 goles y 5 asistencias. En los Países Bajos logró coronarse campeón de la temporada 2022/2023 de la Eredivisie, aportando 15 goles y 2 asistencias en esa campaña.