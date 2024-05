La Selección Mexicana dio a conocer la prelista de jugadores convocados para la Copa América 2024. En conferencia de prensa, Jaime Lozano eligió a 31 futbolistas con los que trabajará a partir de los próximos días de cara a la competencia continental. Sorprenden algunas ausencias.

México tiene la obligación de hacer una buena tarea en esta Copa América 2024. Es una buena oportunidad para Jimmy Lozano de poder cambiarle la cara al ‘Tri’, sobre todo, con los nombres que eligió para trabajar de cara al torneo. Es que hay algunas figuras jóvenes, mezclados con algunos nombres de mayor trayectoria, mientras que sorprenden algunos ausentes.

Entre los nombres destacados que no jugarán esta Copa América, aparecen el arquero Guillermo ‘Memo‘ Ochoa y los delanteros Hirving ‘Chucky’ Lozano y Raúl Jiménez. Según explicó el técnico del seleccionado mexicano, la idea es tener un plantel joven, apelando a la renovación.

La mayoría de los jugadores convocados en esta prelista de 31 jugadores son figuras de la Liga MX. Sólo siete jugadores militan en el fútbol europeo destacándose el delantero, nacido en Argentina, Santiago Giménez, figura del Feyenoord de los Países Bajos.

La prelista de 31 jugadores de la Selección Mexicana

Arqueros

Luis Ángel Malagón (América)

Julio González (Pumas)

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Defensores

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

César Montes (Almería, España)

Jorge Sánchez (Porto, Portugal)

Gerardo Arteaga (Rayados)

Israel Reyes (América)

Víctor Guzmán (Rayados)

Jesús Orozco Chiquete (Chivas)

Alexis Peña (Necaxa)

Brian García (Toluca)

Bryan González (Pachuca)

Mediocampistas

Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra)

Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia)

Orbelín Pineda (AEK, Grecia)

Luis Romo (Rayados)

Érick Sánchez (Pachuca)

Roberto Alvarado (Chivas)

Fernando Beltrán (Chivas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Jordan Carrillo (Santos Laguna)

Andrés Montaño (Mazatlán FC)

Delanteros

Santiago Giménez (Feyenoord, Países Bajos)

Julián Quiñones (América)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

César Huerta (Pumas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Alexis Vega (Toluca)

Diego Lainez (Tigres)

Marcelo Flores (Tigres)

La prelista de 31 jugadores de la Selección Mexicana (Twitter @miseleccionmx).

Jaime Lozano fue ratificado como entrenador de la Selección Mexicana

La conferencia de prensa realizada este viernes 10 de mayo también sirvió para que la Federación Mexicana de Fútbol ratifique la continuidad de Jaime Lozano como seleccionador hasta la Copa del Mundo 2026. De esta manera, el Jimmy se quedará al frente del ‘Tricolor’ en el Mundial en donde hará de local, junto a Estados Unidos y Canadá.

“Lo voy a decir de una manera clara, contundente, y espero no tener que repetirla: Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para dirigir el Mundial 2026. Este proyecto no tiene corte de caja, no termina en Copa América o Copa Oro, esto se hablará cuando México culmine su último partido del Mundial de 2026“, afirmó Duilio Davino, director de selecciones nacionales.

Así es el calendario de la Selección Mexicana: amistosos y Copa América 2024

La concentración mexicana para la Copa América 2024 iniciará el próximo 13 de mayo donde habrá dos semanas de trabajo en suelo azteca. El 28 del mismo mes viajarán a los Estados Unidos donde jugarán tres partidos amistosos. Luego, tendrá un duro grupo B en el certamen continental.

Amistosos antes de la Copa América 2024

31 de mayo: México vs. Bolivia (Chicago)

5 de junio: México vs. Uruguay (Denver)

8 de junio: México vs. Brasil (Texas)

Partidos en la Copa América 2024

22 de junio: México vs. Jamaica (Houston)

26 de junio: Venezuela vs. México (California)

30 de junio: México vs. Ecuador (Phoenix)