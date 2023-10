El Mundo Boca amaneció este miércoles con una noticia que entristeció a todo el contexto xeneize. Es que en concreto, el parte médico que esbozó el club de la Ribera en sus redes sociales confirmaron lo peor: la lesión de Exequiel Zeballos sufrida en la derrota ante Belgrano es de gravedad, por lo que el santiagueño deberá pasar una vez más por el quirófano y tendrá que estar nuevamente entre 6 y 8 meses fuera de las canchas.

La ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y el consecuente compromiso en el menisco externo harán que el Changuito tenga que ser operado por tercera vez en los últimos dos años tras sus anteriores lesiones (la fractura de tibia y peroné por la patada de Milton Leyendeker y su ruptura de meniscos en la rodilla izquierda). Por lo tanto, la caída por 4 a 3 frente a Belgrano pasó inmediatamente a ser una anécdota en relación a la gravedad y conmoción que generó la nueva lesión de Zeballos.

Claro está que, lamentablemente, el extremo de 21 de años se perderá el partido más importante para Boca en los últimos años, ya que no tendrá posibilidades de estar presente dentro del campo de juego en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense el próximo 4 de noviembre en el Maracaná. Y como si fuera poco, no solo Zeballos terminó lesionado el encuentro ante Belgrano, sino que Marcelo Saracchi también encendió las alarmas tras la finalización del encuentro en Córdoba.

El lateral uruguayo promedió un buen partido frente al Pirata cordobés y dio su primera asistencia en Boca. Y si bien en el puesto corre de atrás ante la experiencia y buen presente de Frank Fabra, Saracchi mete presión con su rendimiento y cumple cada vez que le toca estar presente. Sin embargo, y a pesar de haber disputado los 90 minutos ante Belgrano, en el parte médico de este miércoles se constató que el ex RB Leipzig y River terminó el encuentro con una molestia muscular.

En concreto, Saracchi posee una contractura del gemelo interno de la pantorrilla derecha, y si bien no se confirmaron plazos de recuperación, es una lesión que no supone de mayor gravedad y solamente deberá someterse a escasos entrenamientos diferenciados para volver a estar óptimo físicamente, por lo que su presencia no corre peligro en ninguno de los partidos que tiene para afrontar Boca en las próximas semanas: ni el más próximo ante Talleres por Copa Argentina, ni los siguientes por Copa de la Liga. Y mucho menos, la final de la Libertadores.

Cabe destacar que es probable que Marcelo Saracchi no sea titular en el Maracaná, pero en los duelos fuera de La Bombonera en cuartos y semis de la Copa, el uruguayo ingresó en los minutos finales ante Racing y Palmeiras y rindió de gran manera. Pese a que su contractura no le complica la presencia en la final, sí es un llamado de atención para Jorge Almirón y para todos los jugadores de Boca, ya que una cuestión física que sufran, sea leve o compleja, ya puede dejar a cualquiera fuera del duelo ante Fluminense en Río de Janeiro.

Saracchi, una fija para Boca en el XI vs Talleres

A pesar de que este fin de semana hay fecha FIFA, Boca igualmente disputa un encuentro de alta complejidad en donde enfrentarán a Talleres por los cuartos de final de la Copa Argentina. Para este duelo mata-mata que se dará en Mendoza el próximo domingo a las 21:10, Jorge Almirón pretende utilizar a todos los titulares disponibles, con la excepción de Frank Fabra y Luis Advíncula, los citados para sus selecciones en la fecha de Eliminatorias. Por eso, Marcelo Saracchi ya es un nombre puesto para el lateral izquierdo.

¿Cuánto le costó el pase de Saracchi a Boca?

Boca compró el 100% del pase del uruguayo al Levante de España en 1.8 millones de dólares en el último mercado de pases. Con el Xeneize, Saracchi firmó contrato hasta diciembre de 2017 y ya lleva 8 partidos en donde dio una asistencia.