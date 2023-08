Este jueves por la tarde, Marcelo Saracchi fue presentado como nuevo refuerzo de Boca en conferencia de prensa siendo la cuarta cara nueva confirmada para el Xeneize en este mercado de pases detrás de Lucas Blondel, Lucas Janson y Edinson Cavani.

A la hora de tomar la palabra ante la prensa en la sala ubicada en La Bombonera, el lateral izquierdo uruguayo expresó su deseo de formar parte de Boca y que no le costó la decisión de arribar al Xeneize pese a su anterior paso por River: “No dudé. Mi pasado es mi pasado, no lo voy a negar, yo miro el presente y el futuro, estoy donde quiero estar y estoy muy feliz, el trato de la gente es impresionante y feliz de estar en un club tan grande“, comenzó.

Luego, sentenció que lo motiva que “Boca es un equipo demasiado grande como para decir que no“. “La familia también, estábamos un momento que necesitábamos esto, más que nada en lo deportivo es un buen momento para venir y estar al 100% y volver a sentirme así“, continuó Saracchi.

Entre otras cuestiones, confirmó el motivo por el que eligió el dorsal número “26”, algo que en las últimas horas había generado repercusión debido al antecedente que tiene River en su historia con dicho número, ya que el 26 de junio del 2011 es la fecha en la que descendió a la B Nacional. Ante esto, muchos hinchas de Boca habían especulado con una chicana de parte de Saracchi para el club de Núñez en su arribo al Xeneize, pero el propio uruguayo se ocupó de aclarar el verdadero motivo.

“Habían pocas disponibles, como siempre en todos lados mandan las mujeres y le gusta el 6, vamos a usar el número 26, je“, reveló el ex RB Leipzig y Levante en su presentación como refuerzo de Boca.

+ Los detalles sobre el traspaso de Saracchi

Boca adquirió el 70% del pase de Marcelo Saracchi en 1.8 millones de euros y arribó proveniente del Levante español firmando un contrato por 4 años y medio, estando así ligado al Xeneize hasta diciembre del 2017.