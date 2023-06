Cuando Gerardo Martino, el favorito de Juan Román Riquelme para reemplazar a Hugo Ibarra, explicó los motivos de su negativa a Boca, que derivaron luego en la contratación de Jorge Almirón, señaló que tras el difícil proceso de cuatro años al frente de la Selección Mexicana no estaba en condiciones de llegar a un club con tan alta exigencia, que además transita un año electoral.

En los últimos días, tras el rutilante anuncio del acuerdo con Lionel Messi, se avanzó que Inter Miami pretende contratarlo para volver a trabajar en la MLS, donde ya dirigió al Atlanta United coronándose campeón de Copa en 2018.

Con su nombre otra vez en todos los portales por la posibilidad concreta de volver a dirigir al capitán de la Selección Argentina, el preparador físico Elvio Palorosso, quien también lo acompañó en su paso por Barcelona, reveló una razón más que habría llevado a Martino a rechazar al Xeneize.

“Conviví con él mucho tiempo, por eso considero que no quería dirigir a Boca. El Tata considera que el fútbol argentino es muy desorganizado. Por eso en Argentina, no va a dirigir en otro club que no sea Newell’s”, dijo en diálogo con Boca de Selección.

El preparador físico fue consultado también por cuáles podrían ser las causas del gran número de futbolistas lesionados que hay en el plantel que comanda Jorge Almirón. Y explicó: “Desconozco el día a día del plantel. Los desgarros y lesiones pueden ser provocados por temas de estrés, nervios e incoordinación. Pero Boca tiene preparadores físicos de renombre”.