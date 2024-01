Cristian Lema fue presentado formalmente como refuerzo de Boca, donde estuvo en conferencia de prensa junto a Juan Román Riquelme y también con Kevin Zenón. Los únicos dos futbolistas que contrató la nueva dirigencia, hasta el momento, se mostraron muy contentos y, en más de una ocasión, se refirieron al enorme sacrificio que los llevó hasta Brandsen 805.

Más allá de que Lema fue puntilloso con lo que tuvo que transitar hasta poder concretar su arribo al Xeneize, confesó cuál es el principal ítem que desea cumplir: “Vine con el objetivo de disfrutar”, expresó el ex Lanús.

“Como dijo el presidente, es un sueño, estoy muy feliz. Cada paso me llevó a estar acá, significa que hice las cosas bien. Lo que viví hasta ahora es algo hermoso, ver la gente, la pasión de un club tan grande como Boca…”, confesó el defensor de 33 años, que también se refirió a su largo recorrido futbolístico.

Por otra parte, Cristian Lema destacó que esta transferencia es más importante que haber pasado por el fútbol europeo: “Sin dudas es el paso más grande de mi carrera. Vengo con mucha experiencia por mi edad. Hoy parece que tenés que tener 22 años para jugar y no es así. Hay que disfrutarlo, es corto y difícil, en este club se vive todo de manera particular. Hay que tener mucha responsabilidad y estar a la altura”, completó el ex Benfica.

Cristian Lema y su recuerdo de jugar en La Bombonera

Al momento de referirse a la diferencia que vivirá Cristian Lema de jugar con otro equipo en el Alberto J. Armando y ahora de hacerlo con la azul y oro, el defensor destacó que “particularmente todos los partidos recuerdo. Mirás el fixture y la mayoría por no decir todos, prefiere tenerlo de visitante (a Boca) porque es diferente, es diferente venir a jugar acá y es cumplir un sueño jugar acá aún sea con otro equipo, sé que es así en la mayoría. Ahora espero el momento con ansiedad para pisar La Bombonera y jugar, que es lo más importante”.

Riquelme aprovechó para lanzarle un dardo a River

Antes de que los jugadores fueran presentados oficialmente como futbolistas de Boca, Juan Román Riquelme se encargó de recordar el viaje de River a Estados Unidos y fue contundente: “Hemos tomado la decisión de cada pretemporada hacerla en nuestro país”, indicó.