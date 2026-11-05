Se definió al árbitro de las semifinales de la Copa Argentina entre Boca y Banfield

Boca Juniors y Banfield se medirán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el próximo sábado 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina 2026.

Platense espera por el ganador de dicho compromiso, ya que venció a Atlético Tucumán el pasado 28 de octubre y sueña con la conquista. Para el compromiso pautado para las 19:00 de dicho, la AFA designó el equipo arbitral completo.

En concreto, el encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, quien ya dirigó a Boca en esta edición de la Copa Argentina, en aquel 2 a 0 a favor ante Sarmiento de Junín. A Banfield, en cambio, no lo dirigió en todo el 2026. A continuación, todo el equipo arbitral que estará presente en las semis del certamen federal.

El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

Árbitro: Nazareno Arasa

Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri

Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

¿Cuándo se juega Boca vs. Banfield?

El partido entre Boca Juniors y Banfield, correspondiente a la otra semifinal de la presente edición de la Copa Argentina, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 19 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

La llave de la Copa Argentina