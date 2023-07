Todos pensaban que el pasado 30 de junio se iba a acabar la estadía de Agustín Almendra en Boca. Sin embargo, distintos problemas burocráticos trabaron su salida hacia Racing para que pueda comenzar a entrenarse. Fernando Gago pidió por su llegada cuando se sabía que el volante no iba a continuar en La Ribera y será uno de los grandes refuerzos de la Academia para afrontar el segundo semestre competitivo del 2023, incluyendo la CONMEBOL Libertadores.

Pasaron 13 días desde que comenzó julio y, según pudo confirmar TyC Sports, Almendra todavía no resolvió su desvinculación definitiva del Xeneize. ¿El motivo? Una particular cláusula en su contrato que indica que, hasta que no se termine el Torneo de la Liga Profesional en vigencia, no podrá considerarse como jugador libre.

Esto poco le importó al mediocampista surgido en Boca que, de manera sorpresiva, apareció este jueves en el entrenamiento que comandó Fernando Gago previo al partido del fin de semana ante Rosario Central en el Cilindro. Es la primera vez que Almendra entrena a la par de sus nuevos compañeros, con el objetivo de empezar a conocerse entre sí antes de su debut oficial en agosto.

Su último partido en Primera data de febrero de 2022, previo al incidente que protagonizó junto a Sebastián Battaglia en una de las prácticas que se realizó en Ezeiza. No obstante, pese a la destitución del “León” como DT, Almendra tampoco fue considerado por los siguientes entrenadores para que vuelva al plantel profesional. Es así que, terminado su contrato, se va de Boca en condición de libre y sin dejarle dinero a la institución. Arranca una nueva etapa.