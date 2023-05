No hay fecha de Copa Libertadores, pero Boca tiene una semana corta de trabajo hasta enfrentar a Arsenal en el Viaducto. El Xeneize volverá a tener acción este jueves y Jorge Almirón deberá decidir si cuida o no a algunos futbolistas. En las últimas horas, uno de los titulares que no jugó el fin de semana se hizo estudios.

Luego de confirmarse la lesión de Guillermo “Pol” Fernández, al DT se le podría sumar otra baja en el mediocampo: Martín Payero. El ex-Banfield tiene una molestia muscular y no se entrenó con normalidad. Se espera el parte médico oficial para conocer si hay lesión.

En el caso de que lo del volante sea más que una molestia, puede correr riesgo su presencia en el partido de Copa Libertadores ante Colo-Colo. Esto podría obligar al entrenador a probar otras variantes en esa zona. El miércoles habrá ensayo formal de fútbol en Boca Predio.

De esta manera, la chance de que se repita el mediocampo con Cristian Medina, Alan Varela y Equi Fernández empieza a tomar fuerza. El triángulo, que tan bien funcionó ante Tigre, podría ir de arranque por segundo encuentro consecutivo. A esperar…