La situación que vivió Vicente Taborda en el segundo semestre del 2023 fue, por lo menos, particular. Es que al juvenil de Boca le quedaban seis meses de vínculo a préstamo en Platense, pero regresó anticipadamente al Xeneize porque Jorge Almirón lo iba a tener en cuenta. Sin embargo, el entrerriano disputó solamente seis partidos en donde únicamente fue titular en uno de ellos. De yapa, con ese poco rodaje, ingresó en la final de la Copa Libertadores en el tiempo suplementario a ser el dueño de la pelota, algo que sorprendió a todo el Mundo Boca.

Claro, previo a aquella final ante Fluminense, Taborda había sumado menos de 200 minutos en total desde su vuelta a Boca, siendo suplente o incluso siendo marginado de la lista de convocados por decisión táctica del por entonces DT xeneize. Por eso, tanto en la institución boquense como en el entorno del propio Taborda, no se descartaba que en el próximo mercado de pases pueda salir nuevamente a préstamo.

En este sentido, clubes como Estudiantes, Talleres y Godoy Cruz se fijaron en el enganche de 22 años de Boca, y ante estas propuestas, Taborda tenía planificado una posible salida a modo de cesión para tener más continuidad. Sin embargo, su realidad en el Xeneize podría cambiar con la llegada de Diego Martínez como entrenador.

Es que según informó el periodista Augusto César, el DT que tuvo a Vicente Taborda en las inferiores de Boca cuando trabajaba allí ve que en el ex Platense podría tener un jugador ideal para su esquema. “Con Diego Martínez de técnico dudo que lo den (a préstamo)“, expresó el jornalista en Radio Continental. De esta manera, queda clara la postura de Martínez con Taborda: tenerlo en cuenta, potenciarlo y hacerlo parte fundamental del plantel del club de la Ribera.

Lógicamente, decidirá el jugador entre la postura de una posible salida a préstamo o la alternativa de quedarse y pelear por un puesto, teniendo en cuenta que será importante para Diego Martínez.

El otro suplente de Boca beneficiado por la llegada de Diego Martínez

Más allá de esta cuestión de Vicente Taborda, otro jugador que hoy por hoy es una alternativa en el plantel, pero que se vería beneficiado por la llegada de Diego Martínez al banco de suplentes xeneize, y este es Lucas Blondel. El lateral derecho disputó 10 partidos desde su arribo a Boca y anotó dos goles, y este escaso rendimiento se debió a que Luis Advíncula mostró un nivel superlativo en el puesto, dejando al ex Tigre en el banco de suplentes.

Martínez tuvo a Blondel en el Matador y lo potenció para convertirlo en uno de los mejores carrileros del fútbol argentino. Ahora, ambos se reencontrarán en Boca, y podría ser una clave para que “Sonrisa”, como lo apodaron los hinchas xeneizes en redes sociales, tenga más minutos en Brandsen 805. Claro está que tendrá una tarea difícil al competir por el puesto con Advíncula, pero también existe la chance que ambos compartan la banda derecha con el peruano como volante y Blondel como lateral.

Hace poco más de un año, cuando aún jugaba en Tigre, en diálogo con ESPN Blondel fue claro para elogiar a Diego Martínez: “Él potenció mi juego y al equipo en general. Mi fuerte es ir para adelante y él me dio esa soltura para explotar esa faceta. Es algo que me gusta hacer y el técnico me lo pide: ir por adentro cuando el extremo va por afuera. Ir por afuera, cuando está por adentro“, destacó sobre quien ahora será el entrenador de Boca.