Por la duodécima fecha de la Liga Profesional, Boca Juniors no hizo pie ante Estudiantes en La Plata y se llevó un empate por 1-1 en el Estadio UNO. El Xeneize perdió la chance de acercarse a los líderes y de meterse en puestos de clasificación a la Libertadores en la tabla anual.

El combinado dirigido por Diego Martínez tuvo una gran primera mitad en la que creó un puñado de situaciones claras. El gol que quebraría el cero llegó a través de un cabezazo de Milton Giménez, que continúa encendido de cara al arco rival.

A pesar de la ventaja, la visita se cayó en el tramo final y el Pincha aprovechó. Tras una mala salida de Chiquito Romero, Cetré aprovechó para mandarla de cabeza al fondo de la red, ahogando la posibilidad de que Boca sumara tres puntos cruciales para sus luchas.

En conferencia de prensa, Martínez destacó la labor de sus dirigidos en tramos del partido: “El equipo hizo un gran primer tiempo. Jugó con mucha autoridad. Tuvo un muy buen control. Tuvo aproximaciones muy claras dónde en la última decisión no terminamos siendo ni generando lo que el equipo producía desde el juego”.

Luego, hizo autocrítica sobre las actuaciones de Boca como visitante: “Nos ocupa mucho el tema. Para nosotros era el partido más importante del año. Porque nos íbamos a acercar a los puestos de arriba y era un partido para que el equipo diga presente”.

Y detalló cuál cree que es la solución para cortar ese déficit fuera de La Bombonera: “Si jugamos los 60 minutos como lo hicimos hasta el gol, seguramente vamos a tener los resultados que queremos tener. El desafío es que esos últimos 30 hayan sido mejores”.

Qué opina Martínez del mercado de Boca

El entrenador se mostró positivo con respecto a las incorporaciones que logró el Consejo de Fútbol y no descartó caras nuevas en el plantel: “Estamos conformes con los jugadores que han venido y veremos si al cierre del libro de pases llegará alguno más. Con el grupo que tengo estoy muy conforme”.

Chiquito Romero, durísimo contra el VAR

El arquero de Boca disparó contra los árbitros y los encargados de la tecnología por una supuesta falta de Cetré a Advíncula en el gol del empate: “Es falta clara. A Luis (Advíncula) lo empuja de espalda y no puede saltar a cabecear. Es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito VAR que se usa ahora, no lo cobre. Entiendo que se juega de visitante y por ahí hay que obviar algunas cosas, pero cuando es un empujón muy claro que no te permite saltar, es falta”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de una nueva decepción como visitante, el Xeneize regresará a La Bombonera el sábado 31 de agosto para enfrentar a Rosario Central por la fecha 13 de la Liga Profesional.