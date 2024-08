Después de lo que fue el polémico arbitraje, sobre todo por parte del VAR, en el empate entre Estudiantes de La Plata y Boca, fue Sergio Romero quien se encargó de analizar el encuentro y disparar con munición pesada para los encargados de observar las jugadas más puntillosas.

Los futbolistas del Xeneize le reclamaron muchísimo al árbitro Darío Herrera que en el gol de Edwin Cetré hubo un empujón del propio futbolista de Estudiantes sobre Luis Advíncula, como así también se quejaron de un apoyo de Guido Carrillo sobre Cristian Lema. Y una vez que culminó el partido, Chiquito no resistió con su enojo.

“Es falta clara. A Luis (Advíncula) lo empuja de espalda y no puede saltar a cabecear. Es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito VAR que se usa ahora, no lo cobre”, fue lo primero que soltó el arquero con pasado en la Selección Argentina. Y continuó: “Entiendo que se juega de visitante y por ahí hay que obviar algunas cosas, pero cuando es un empujón muy claro que no te permite saltar, es falta”, indicó en diálogo con TNT Sports.

Respecto a la actitud de Herrera, como así también de los jueces de línea, el arquero del Xeneize fue contundente: “Cuando vas a reclamar, los árbitros no dicen nada. Salen corriendo y chau. A veces es chistoso esto, pero hay que seguir”, explayó.

Los próximos partidos de Boca

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, al Xeneize le quedan dos competencias por disputar en el año: la Liga Profesional y la Copa Argentina.