Gremio se encuentra buscando un delantero de jerarquía de manera urgente debido a que Luis Suárez decidió ponerle fin a su ciclo en el Tricolor de Porto Alegre para terminar su carrera en Inter Miami junto a Leo Messi y varios ex compañeros del Barcelona, y en este contexto, uno de los primeros nombres que fueron ofrecidos al conjunto brasileño fue Darío Benedetto, quien tendría todo listo para salir de Boca en el próximo mercado de pases.

Relegado del equipo titular y con un rendimiento por debajo de las expectativas en el 2023, en donde además un cúmulo de lesiones le impidieron estar presente en citas importantes del Xeneize, el “Pipa” y su entorno evalúan seriamente considerar a Boca como ciclo cumplido y marcharse por segunda vez del equipo del cual es hincha.

Dentro de esta previa del inicio del mercado, el primer club al cual se lo vinculó a Benedetto fue a Gremio al haber sido ofrecido por su representante según confirmaron en Brasil. Sin embargo, la respuesta de Renato Portaluppi, DT del conjunto gaúcho, fue contundente: “La directiva gremista estaría dispuesta a abrir negociaciones, pero el cuerpo técnico de Renato Portaluppi no lo aprobó“, informaron desde TNT Sports Brasil. Así, el Pipa recibió una negativa rotunda del Gremio, pero rápidamente fue vinculado con otro gigante del Brasileirao como el Sao Paulo.

El vigente campeón de la Copa do Brasil recibió el acercamiento del agente de Benedetto, quien le ofreció el pase del Pipa en las últimas horas. Desde Bolavip Brasil informaron que, a sabiendas que el Sao Paulo se encuentra buscando un delantero para el 2024, los representantes del 9 de Boca y del argentino Lautaro Díaz -de actualidad en Independiente del Valle- postularon a estos futbolistas como refuerzos del equipo dirigido por Dorival Junior.

Sin embargo, Bolavip Brasil aclara que no será sencillo que Benedetto llegue a Sao Paulo, ya que el club tricolor tiene el cupo de extranjero lleno y además debería pagarle a Boca por su ficha, más allá de tener que firmarle un contrato. Por eso, de momento el equipo que posee en sus filas a argentinos como Jonathan Calleri, Alan Franco y Giuliano Galoppo. Sea Sao Paulo, Gremio o cualquier otro equipo que se haya mostrado interesado en el Pipa, lo concreto es que sus días en Boca parecen contados.

Los posibles destinos de Benedetto si se marcha de Boca

El delantero de 33 años no tiene aún un destino claro fuera de Boca, aunque siempre destacó que no jugaría en otro club argentino que no sea el Xeneize. Por lo tanto, su próximo equipo sería en el exterior. En este sentido, en los últimos mercados de pases ha sido sondeado por L.A Galaxy, LAFC y Atlanta United de la MLS, así como también desde el Pachuca de México. Desde Brasil, además de los ofrecimientos recietnes en Sao Paulo y Gremio, Benedetto recibió ojeos de parte del Inter de Porto Alegre durante los últimos mercados.

Los números de Benedetto en Boca

Entre sus dos ciclos, el Pipa ha disputado 159 partidos y convirtió 70 goles, ingresando así en el top 20 de máximos goleadores históricos de Boca. En su segundo ciclo, desde su arribo en enero del 2022, Benedetto sumó 83 encuentros en donde anotó 25 goles y dio 7 asistencias. En cuanto a títulos, en total sumó 6 títulos locales: tres en su primera etapa y tres en la actual.

¿Una posible moneda cambio con Sao Paulo?

La compra del pase de Benedetto fue de las trabas que puso Sao Paulo ante el ofrecimiento de parte de su representante, pero en caso de querer avanzar ante la necesidad de sumar un delantero, desde el Tricolor podrían ofrecer un futbolista a cambio y que se haga un trueque entre jugadores, ya que Alan Franco, defensor argentino con pasado en Independiente, interesa en Boca desde hace meses. Incluso, en septiembre de este 2023, el periodista Manuel Olivari destacó que, salvo algún inconveniente en el medio, el zaguero de 26 años será refuerzo del Xeneize apenas se abra el mercado de pases. ¿Habrá un intercambio entre los clubes? De ser así, Benedetto sería nuevo futbolista de Sao Paulo y Alan Franco de Boca.