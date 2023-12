Luis Suárez confesó que padece desde hace un tiempo un fuerte dolor en su rodilla, para el cual se encuentra realizando un tratamiento constante para poder jugar. Lo aplicó durante su paso por el Gremio, equipo del que se despidió este domingo, y posiblemente lo vaya a implementar en caso de que aterrice en los Estados Unidos para sumarse al Inter Miami de Lionel Messi.

“Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”, explicó el delantero charrúa en conversación con la radio 890 Sport.

En esa misma línea, Luis Suárez brindó mayores detalles de su lesión, con la cual estima que en unos años no pueda volver a jugar: “Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”.

Más allá de la situación alarmante, el exatacante de FC Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional entre otros, no desestimó la posibilidad de continuar con su carrera por un tiempo más: “Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta”.

Del mismo modo, reveló que hace aproximadamente tres años que viene peleando con esta dolencia: “En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía que tuve ese año cuando estaba en el Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso”.

Luis Suárez se refirió a su regreso a la Selección de Uruguay

Luis Suárez fue convocado por Marcelo Bielsa para la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol. A raíz del llamado de Loco, Lucho manifestó: “Esta vuelta a la Selección la disfruté como un niño. Sé que Bielsa mira muchos jugadores. Sabe que puedo aportar otras cosas desde el grupo. Yo sentía que estaba haciendo méritos para ser citado a la Selección. Era el que más goles estaba haciendo. Eso me dejaba tranquilo. El DT ya me conocía y quizás precisaba otra cosa. Yo no puedo presionar como Darwin Núñez por ejemplo, pero aporto desde la experiencia”.

Luis Suárez se despidió de Gremio y se acerca al Inter Miami

Luis Suárez jugó su último partido como local con el Gremio de Porto Alegre frente al Vasco Da Gama. Si bien le restan los compromisos ante Fluminense y Caxias, el 31 de diciembre se le termina el contrato. Según Fabrizio Romano, ya tiene todo avanzado con el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos para sumarse a partir de enero.