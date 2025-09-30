Tras la polémica con Paredes, Jorge Baliño confesó que cometió un error en Defensa y Justicia vs. Boca: “Lo vi por tele”

Jorge Baliño fue protagonista del Defensa y Justicia vs. Boca, luego de decidir mantener su decisión de cobrar penal para el dueño de casa pese al llamado del VAR. El juez, que también dio que hablar por la paciencia que tuvo ante los insultos que recibió de Leandro Paredes, rompió el silencio y defendió su desempeño en Florencio Varela.

“La primera sensación es decir: ‘¿Qué parte me perdí de la película?’. Pero estaba tranquilo con la decisión que había tomado. Cuando fui a ver la decisión en cancha sobre el penal de Agustín Marchesín, ratifiqué lo que vi“, explicó el colegiado en diálogo con DSports Radio.

Y continuó: “Cuando nosotros empezamos a trabajar con el VAR, al principio era un 100% de que al llamado del árbitro se revertía la decisión original, porque estaba asociado a un error del campo. Cuando empezamos a tomar confianza, se dio que no se diera ese 100% pese al llamado del VAR”.

“Uno casi que compite con la herramienta y no quiere ser llamado nunca. Creo que había un consenso generalizado y eso lo supe después del partido que el penal estaba bien sancionado. Es una cosa de competencia interna y nada más”, concluyó sobre la pena máxima sancionada a favor del Halcón. Cabe aclarar que el colegiado no fue consultado por los insultos que recibió de parte del campeón del mundo.

La tarjeta roja para Defensa que Baliño reconoció que omitió

Tras referirse a la falta de Marchesín, Baliño aseguró que pudo haber expulsado a Kevin Gutierrez por segunda amarilla luego de cometerle penal a Ander Herrera: “Para mi había sido más roce que un contacto pleno, como después vi en la tele. Si lo hubiera visto así, hubiera cambiado esa sensación de ‘imprudencia’ por ‘temeridad’ y ahí sí correspondía la tarjeta“.

“A Salomé (Di Iorio) le dije que era un contacto imprudente, pero el VAR no puede intervenir en una segunda amonestación“, explicó Baliño y agregó: “Yo creo que eso va a cambiar en el protocolo y vamos a tener posibilidad de revisar una segunda amarilla, que por decantación lleva a una expulsión”.

En el cierre de la nota, Baliño sacó pecho por el arbitraje argentino: “Está en el top 10 a nivel mundial. No es una ocurrencia mía, sino un poco lo que viene pasando con las designaciones. Eso habla bien del arbitraje argentino, que dirige partidos definitorios. Está muy bien valorado y referenciado”.

