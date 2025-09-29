A esta hora, hay Superclásico entre Boca y River por los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo y dónde se jugaría

La primera fase del Torneo Clausura 2025 entra en etapa de definición con solo 6 fechas por delante. Los equipos del fútbol argentino definen su clasificación a los octavos de final y, poco a poco, se van armando los cruces de octavos de final.

Este lunes, en uno de los últimos partidos de la décima jornada, Vélez Sarsfield consiguió una valiosa victoria ante Atlético Tucumán en Liniers. Los de Guillermo Barros Schelotto escalaron al segundo puesto de la Zona B, pero armaron lío en cuanto a los posibles cruces de la próxima ronda.

Es que, con este resultado, River Plate quedó tercero en aquel grupo y, hasta el momento, se cruzaría en octavos de final ante el sexto de la Zona A, hoy Boca Juniors. Lo cierto es que aún quedan puntos importantes por definir, pero estoquedará así hacia el final de la fecha 10.

Cabe recordar que los 8 mejores equipos de cada zona avanzarán a la etapa de eliminación directa con la siguiente configuración: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Las primeras tres ruedas se jugarán en el estadio del club mejor ubicado, mientras que la final será en cancha neutral.

¿Dónde y cuándo se jugaría el Superclásico de octavos de final?

En caso de concretarse el duelo entre Boca Juniors y River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el cruce se jugaría en el Estadio Más Monumental, ya que el Millonario hoy se ubica en una mejor posición con respecto a su clásico rival. Como fecha estimativa, aquella ronda se disputaría en el fin de semana del domingo 23 de noviembre.

Los posibles cruces de octavos de final

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín

Barracas Central vs. Atlético Tucumán

Defensa y Justicia vs. Rosario Central

Tigre vs. San Lorenzo

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors

RIVER PLATE vs. BOCA JUNIORS

Lanús vs. Estudiantes de La Plata

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Clausura

ver también Recorre el país: el insólito gol anulado a Belgrano contra Barracas Central que indigna a los hinchas de todos los clubes