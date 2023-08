Sin duda alguna, fue un claro duelo de CONMEBOL Libertadores. La visita de Boca a Nacional tuvo de todo: incidentes en las inmediaciones del estadio, polémicas durante el encuentro y también muchísima pierna fuerte. Ambos se cuidaron en el resultado, y culminaron los 90 minutos con un pálido empate en cero.

El próximo miércoles 9 de agosto se disputará la revancha en el Alberto J. Armando, donde los comandados por Jorge Almirón buscarán acceder a los octavos de final, como así también lo buscarán desde el elenco dirigido por Álvaro Gutiérrez Felscher. Sin duda alguna, será un partido con mucha pica.

Ya en la previa al cotejo en el Gran Parque Central, Bruno Damiani le había puesto muchísima pimienta, dado a que declaró que “Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar”. Pero tras el primer chico, redobló la apuesta y fue por más .

El delantero del Bolso se encargó de recordar lo que fue el cruce que hubo en 2016, donde el Xeneize terminó pasando de ronda por la tanda de penales gracias a una soberbia actuación de Agustín Orión. Y ahora que tendrá la chance de jugar en La Bombonera, se refirió a lo que ocurrirá el próximo miércoles.

“No tuve la suerte de ir en el 2016 a La Bombonera. Tuve gente cercana que fue. Nosotros nos quedamos sin entradas con mi hermano y con mi viejo. Va a ser una experiencia inolvidable”, comenzó en diálogo con TyC Sports. Pero no quedó allí: “¿Qué me dijeron mis amigos que fueron? Me dijeron que el mito de que late es verdad y que tiembla el piso. También me dijeron que me prepare mentalmente porque va a ser muy difícil” , enfatizó Damiani. Tras ser muy picante antes del primer partido, ahora bajó un poco la espuma y llenó de elogios a los hinchas boquenses.

El próximo partido de Boca

El equipo de Jorge Almirón jugará este miércoles 9 de agosto frente a Nacional a las 21.00 hs. en el Estadio Alberto J. Armando, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.

