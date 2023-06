Marcelo Weigandt fue muy importante en el triunfo de Boca sobre Colo-Colo, ya que anotó el único gol del partido que le sirvió a los dirigidos por Jorge Almirón para meterse en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.

A pesar del enorme problema físico que padeció el Xeneize, ya que se lesionaron Luca Langoni, Frank Fabra, Miguel Merentiel y Luis Advíncula, además de que en la previa al compromiso frente al Cacique se confirmó el desgarro de Marcos Rojo, los de Almirón pudieron sacar el partido adelante.

Una vez que Anderson Daronco dio el pitazo final, Weigandt analizó el encuentro y el hito conseguido con la azul y oro, pero también se encargó de remarcar un hecho que aún duele en el corazón de los hinchas: la eliminación ante Atlético Mineiro en 2020.

“Hice uno muy importante con Mineiro, no sé si recuerdan, pero no me lo cobraron. Hoy tuve revancha y estoy muy feliz” , expresó el Chelo en diálogo con ESPN, donde le envió un claro mensaje al arbitraje y al VAR, quienes en aquella ocasión determinaron que su gol no era válido.

A pesar de haberlo recordado con una sonrisa, Weigandt aún guarda muchísimo rencor por lo que ocurrió aquella noche en Belo Horizonte. Pero rápidamente se focalizó en el gran despliegue que realizó Luis Advíncula, con quien comparte el tándem en el sector derecho: “Es para aplaudirlo. Hacemos una linda dupla. Nos llevamos muy bien, en la semana nos divertimos mucho pero cuando hay que jugar, jugamos con seriedad. Se merece este presente, estoy muy feliz por él”, esbozó. Y además, se refirió a lo que se le viene al Xeneize: “Estamos en octavos, pero ahora tenemos que pensar en Lanús. Hay que seguir respondiendo de esta manera y mejor”.