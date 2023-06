Luego de que sonará como un posible refuerzo estrella para Boca hace no mucho tiempo, el volante que supo ganar grandes competiciones en Europa decidió marcharse al fútbol de Brasil dejando así trunca la posibilidad de jugar para el Xeneize.

Una aventura por tierras brasileñas que, más allá de los logros deportivos alcanzados, no terminaría de la mejor manera ya que el jugador que jugó dos mundiales avisó que cambiará de aires: “Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después“.

Sorpresivamente, a falta de casi seis meses para que termine su contrato con Flamengo, Arturo Vidal confirmó en el comienzo de esta semana que no esta conforme: “La gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica”.

De esta manera, el jugador que sonó en el mercado Xeneize durante el mercado de julio 2022 volverá a estar en libertad de acción y la institución que estará en plena época de elecciones podría por él pensando en la temporada 2024.

Durante su etapa en Flamengo, el Rey Arturo supo ganar la Copa Libertadores 2022 y la Copa de Brasil 2022. Además, disputó un total de 48 partidos en los cuales convirtió dos goles y asistió en otras dos ocasiones.