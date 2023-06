El comienzo del mercado de pases está a la vuelta de la esquina, y es por eso que tanto Jorge Almirón con su cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol de Boca, comienzan a moverse para reforzar en algunos puestos específicos, con el fin de darle un salto de jerarquía al plantel.

Con el regreso confirmado de Jorman Campuzano y a la espera de la resolución del préstamo de Vicente Taborda, desde la dirigencia del Xeneize se mueven para incorporar a por lo menos un delantero más, teniendo en cuenta las posibles salidas de Luis Vázquez al fútbol europeo, y de Nicolás Orsini.

Uno de los nombres que estaban en carpeta, es el de Julio Furch, delantero argentino de 33 años que juega en el Atlas de México, club en el que fue bicampeón y que lleva 25 goles en 82 partidos. Referido a esta posibilidad, el ex Olimpo de Bahía Blanca habló con el portal MedioTiempo.

“Son sólo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer”, comenzó explicando.

Y añadió: “Como dije recientemente, no he hablado con nadie. El año pasado también me hicieron una nota sobre lo que yo sentía por Boca Juniors, mi cariño. Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar”.

Además, dio detalles sobre sus intenciones a futuro: “Me quedan seis meses de contrato, finaliza en diciembre. Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto”