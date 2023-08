Llegó la hora de la verdad. Tras empatar 0 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores en La Bombonera, en el Cilindro de Avellaneda, Racing y Boca definirán al clasificado a las semifinales del certamen continental.

Este encuentro, tiene la particularidad de que será la vuelta de Sergio Romero, arquero del Xeneize, al estadio de la Academia, equipo en el que se formó en las divisiones inferiores y en el que hizo su debut en la primera división, para luego partir a Europa.

A pesar de todo esto, y sumado a las donaciones que ha hecho el arquero a las inferiores del club, Chiquito no es bien visto en Avellaneda, debido a que cuando fue presentado en Boca afirmó que era el más grande de Argentina, algo que no gustó en su ex club.

Cuando salió a realizar la entrada en calor, el arquero fue silbado por todo el estadio, que estaba repleto, haciéndole sentir este disgusto. Por su parte, Javier García, el arquero suplente y también ex Racing, fue aplaudido tímidamente por la gente.

¿Cuándo se juega la vuelta de Racing – Boca por la Copa Libertadores?

La vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Boca se llevará a cabo este miércoles 30 de agosto a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. El árbitro será Andrés Matonte, oriundo de Uruguay.

¿Dónde ver los partidos de Boca en la Copa Libertadores?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por Telefé.