En el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con goles de Germán Cano y John Kennedy, Fluminense venció por 2 a 1 a Boca, que llegó al empate transitorio a través de Luís Advíncula, y de esta manera se consagró campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores por primera vez en su historia.

Durante el transcurso del partido, cuando se disputaba el segundo tiempo del tiempo suplementario, pasó una situación que llamó la atención, ya que Nicolás Figal se mostró muy enojado con el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, luego de ser reemplazado por Bruno Valdez.

Mientras caminaba al banco de suplentes y pasaba por al lado de Valentín Barco, quien ya había sido reemplazado, visiblemente enojado por la decisión del Director Técnico, entre los labios se le lee a Figal: “No puede ser, boludo”, reprochando su salida.

Además del enojo típico de un futbolista por ser reemplazado en una final, en este caso la molestia es aún mayor, ya que el defensor central fue uno de los mejores jugadores del Xeneize en el transcurso del partido, y en el momento en el que fue sustituido, era él quien empujaba al equipo para ir por el segundo empate.

A pesar de no estar claro, el motivo de la salida del defensor podría ser porque estaba amonestado, algo que Nicolás Valentini, quien permaneció en cancha, no lo estaba, y además, porque el paraguayo Valdez tiene mejor juego aéreo que el ex Independiente de Avellaneda.

Almirón por su parte, cuando hizo el cambio para mandar al central paraguayo como centrodelantero, junto a Darío Benedetto, caminaba cabizbajo, por la línea de cal del “corralito” que tienen los entrenadores para moverse durante el partido, casi resignado por el poco tiempo que faltaba para el final del encuentro.

Los números de Nicolás Figal en la final de la Copa Libertadores

A lo largo de los 113 minutos que disputó, el defensor recuperó siete pelotas, interceptó cuatro pelotas y fue completó cinco despejes. Además, ganó 7 de los 12 duelos que disputó en tierra, mientras que en los aéreos ganó 3 de 5. Por último, tuvo un 80% de efectividad en sus pases y remató una vez al arco.

¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Figal en Boca?

El defensor central de 29 años tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre del 2024.

La continuidad de Almirón, en duda

El entrenador del Xeneize tiene contrato con el elenco de La Ribera hasta diciembre de este año, y en caso de no obtener resultados favorables en la Copa Argentina y la Copa de la Liga, que son los torneos que le quedan por disputar a su equipo, podría dar un paso al costado.