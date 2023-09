Boca viaja a Florencio Varela para visitar a Defensa y Justicia este viernes a las 18:45 en lo que será la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Y si bien el foco del Xeneize está puesto en las semis de la Libertadores, también quiere dar pelea en el certamen local y por eso, Jorge Almirón iría con un mix entre los titulares y alternativas ante el duro equipo de Julio Vaccari.

Con Javier García al arco, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra en la defensa, Cristian Medina, Pol Fernández y Equi Fernández en el medio y Luis Advíncula, Edinson Cavani y Valentín Barco en el XI ensayado este jueves, luego de la práctica el entrenador definió a los convocados y, en base a lo entrenado, se confirmó que tanto Medina como el “Colo” regresarían a la nómina tras sus problemas físicos.

Barco dejó atrás su desgarro en el psóas ilíaco producido en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, y Cristian Medina se recuperó de la sobrecarga que incluso llegó a dejarlo desafectado de la convocatoria con la Selección Argentina sub 23. Además, Nicolás Valentini y Luis Advíncula se reincorporaron tras sus presencias en las selecciones (la sub 23 albiceleste y Perú respectivamente).

Al margen de estos regresos, se dieron dos notables ausencias respecto a la última convocatoria, ya que no figuraron en la nómina de concentrados ni Facundo Roncaglia ni Vicente Taborda. El defensor no arrastra un buen presente y, debido a la convocatoria de Rojo, Figal, Valentini y Bruno Valdez, no hubo necesidad de que se sume. Así y todo, es considerado un referente del plantel xeneize. De Taborda, de momento se desconoce el motivo de su ausencia.

Además de estos dos futbolistas, tampoco fueron convocados para visitar a Defensa ni Norberto Briasco, ya dado de alta de su esgince y estando de regreso de su representación a la Selección de Armenia, ni Diego “Pulpo” González.

El posible XI de Boca vs. Defensa

Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Valentín Barco.

¿A qué hora juegan Defensa vs. Boca?

En el estadio Tito Tomaghello, el Halcón de Varela recibirá a Boca este viernes a las 18:45 y se podrá ver a través de TNT Sports.