Fenerbahce vs. Slavia Praga en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos equipos llegan con la urgencia de sumar sus primeros puntos y evitar quedar afuera de la pelea antes de tiempo.
En la nueva fase de la Champions League cada partido pesa doble y acá se cruzan dos planteles que todavía no encontraron su mejor versión en la competencia.
La actualidad de ambos equipos
El Fenerbahce llega golpeado después de la goleada que le propinó el Aston Villa como visitante, un 0-6 que dejó heridas. Antes había rescatado un empate 1-1 de local ante la Roma, pero esos resultados lo dejaron con apenas un punto en dos presentaciones y en el puesto 28 de la tabla general.
El Slavia Praga no logra despegar: cayó 0-2 como visitante frente al Sabah FK y en la fecha anterior había perdido 2-3 de local contra el Lens. Sin unidades todavía, el equipo checo necesita revertir la imagen cuanto antes para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.
El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja checa: de tres enfrentamientos, el Slavia Praga ganó dos y el Fenerbahce uno, con 7 goles a favor del conjunto de Praga contra 6 del turco. El más reciente fue en 2024, cuando el Slavia cayó 1-2 de local ante el Fenerbahce, cortando una racha previa en la que había ganado los dos cruces anteriores, uno como local por 3-2 y otro como visitante por 3-2.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/11/2024
|Slavia Praga vs. Fenerbahce
|1-2
|UEFA Europa League
|24/02/2022
|Slavia Praga vs. Fenerbahce
|3-2
|UEFA Conference League
|17/02/2022
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|2-3
|UEFA Conference League
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Fenerbahce suma 1 punto en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.