Shakhtar Donetsk y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Stamford Bridge por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Shakhtar Donetsk recibe a Fenerbahce este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk viene de caer 0-1 ante Sporting y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Fenerbahce viene de ganarle 3-2 a Liverpool y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vinícius Tobias, Valerii Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique, Alisson, Oleh Ocheretko, Yehor Nazaryna, Marlon Gomes, Newerton, Lassina Traoré. DT: Arda Turan.

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, Mattéo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu. DT: Emre Belözoğlu.

Bajas y ausentes de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce

Shakhtar Donetsk:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Fenerbahce:

Amara Diouf (lesión muscular)

Jayden Oosterwolde (lesión en el tendón de Aquiles)

Nathan Aké (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Marco Asensio (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce: todo lo que hay que saber

Día: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Stamford Bridge

Estadio Stamford Bridge Historial: 3 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 1, Fenerbahce ganó 1 y empataron 1

3 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 1, Fenerbahce ganó 1 y empataron 1 Último antecedente: 19/04/2022: Fenerbahce 1-0 Shakhtar Donetsk

19/04/2022: Fenerbahce 1-0 Shakhtar Donetsk Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Slovan Bratislava, miércoles 9 de diciembre

vs. Slovan Bratislava, miércoles 9 de diciembre Próximo partido de Fenerbahce: vs. LASK, miércoles 9 de diciembre