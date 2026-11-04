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Champions League

Alineaciones de Fenerbahce y Liverpool para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fenerbahce vs. Liverpool, Champions League
Fenerbahce vs. Liverpool, Champions League

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Fenerbahce viene de empatar 2-2 con Slavia Praga y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Liverpool viene de ganarle 4-3 a Villarreal y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Fenerbahce y Liverpool

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Mert Müldür, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku, Oğuz Aydin. DT: Dirk Kuyt.

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Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Kostas Tsimikas, Treymaurice Nyoni, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Cody Gakpo, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.

La previa de Fenerbahce y Liverpool: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
  • Próximo partido de Fenerbahce: vs. Shakhtar Donetsk, miércoles 25 de noviembre
  • Próximo partido de Liverpool: vs. Brujas, miércoles 25 de noviembre
Redacción Bolavip
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