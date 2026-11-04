Alineaciones de Fenerbahce y Liverpool para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Fenerbahce viene de empatar 2-2 con Slavia Praga y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Liverpool viene de ganarle 4-3 a Villarreal y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Fenerbahce y Liverpool
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Mert Müldür, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku, Oğuz Aydin. DT: Dirk Kuyt.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Kostas Tsimikas, Treymaurice Nyoni, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Cody Gakpo, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.
La previa de Fenerbahce y Liverpool: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
- Próximo partido de Fenerbahce: vs. Shakhtar Donetsk, miércoles 25 de noviembre
- Próximo partido de Liverpool: vs. Brujas, miércoles 25 de noviembre