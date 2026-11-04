Fenerbahce vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Liverpool llega con paso firme en esta Champions League y necesita confirmarlo lejos de Anfield, ante un Fenerbahce que todavía busca encontrar el nivel que lo lleve a pelear la clasificación.

La diferencia de puntos entre ambos es amplia y no es casualidad: el equipo turco arrastra resultados irregulares mientras el inglés viene de ganar sus últimos partidos. Para Fenerbahce es casi una final si quiere mantenerse con chances de avanzar de fase.

La actualidad de ambos equipos

Fenerbahce está 31° con apenas 2 puntos en tres partidos y la última fecha dejó una imagen complicada: un 0-6 como visitante ante Aston Villa que todavía pesa. Antes había empatado contra Roma y volvió a igualar, esta vez 2-2 de local frente al Slavia Praga, un resultado que sirve para sumar pero no alcanza para despegar en la tabla.

Liverpool es otra historia. Marcha 4° con 9 puntos, producto de tres victorias consecutivas en las que metió gol a montones: 6-3 como visitante ante LASK y 4-3 de local frente a Villarreal, además del triunfo inicial ante Atlético de Madrid. Llega como favorito y con la confianza de un equipo que no afloja.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Fenerbahce suma 2 puntos en el torneo.

suma 2 puntos en el torneo. Liverpool suma 9 puntos tras vencer a Villarreal, LASK y Atlético de Madrid.