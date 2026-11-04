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Champions League

Fenerbahce vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce vs. Liverpool, Champions League
Fenerbahce vs. Liverpool, Champions League

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Liverpool llega con paso firme en esta Champions League y necesita confirmarlo lejos de Anfield, ante un Fenerbahce que todavía busca encontrar el nivel que lo lleve a pelear la clasificación.

La diferencia de puntos entre ambos es amplia y no es casualidad: el equipo turco arrastra resultados irregulares mientras el inglés viene de ganar sus últimos partidos. Para Fenerbahce es casi una final si quiere mantenerse con chances de avanzar de fase.

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La actualidad de ambos equipos

Fenerbahce está 31° con apenas 2 puntos en tres partidos y la última fecha dejó una imagen complicada: un 0-6 como visitante ante Aston Villa que todavía pesa. Antes había empatado contra Roma y volvió a igualar, esta vez 2-2 de local frente al Slavia Praga, un resultado que sirve para sumar pero no alcanza para despegar en la tabla.

Liverpool es otra historia. Marcha 4° con 9 puntos, producto de tres victorias consecutivas en las que metió gol a montones: 6-3 como visitante ante LASK y 4-3 de local frente a Villarreal, además del triunfo inicial ante Atlético de Madrid. Llega como favorito y con la confianza de un equipo que no afloja.

Horario del partido

  • Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Fenerbahce suma 2 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 9 puntos tras vencer a Villarreal, LASK y Atlético de Madrid.
Redacción Bolavip
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