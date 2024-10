Por qué no juega Diogo Jota hoy en Liverpool vs. Leipzig por la Champions League

El portugués no forma del equipo de Arne Slot para la jornada copera. El motivo.

Liverpool afronta su tercer encuentro en la UEFA Champions League, buscando seguir con puntaje ideal en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Arne Slot visita a RB Lepizig de Alemania, con una formación que no cuenta con la presencia de Diogo Jota.

El portugués viene siendo el centrodelantero titular de los Reds desde la llegada de este entrenador. Sin embargo, al conocer las alineaciones para este importante cruce copero, su nombre no aparece en la planilla. La razón no es futbolística.

¿Por qué no juega Diogo Jota?

La ausencia de Diogo Jota es por cuestiones físicas. En el último partido ante Chelsea, tuvo que ser reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo por Darwin Nuñez, debido a un fuerte dolor en las costillas luego de que un rival se le cayera encima.

“Recibió un golpe, como todos vimos, cuando intentaba ir hacia la portería, lo derribaron. Ese no fue el mayor problema, pero creo que el otro jugador cayó sobre él y eso le hizo tanto daño que no pudo seguir jugando y no pudo venir con nosotros por ahora. Es difícil juzgar en este momento cuánto tiempo llevará eso. Es un golpe duro”, explicó el DT.

¿Quién reemplaza a Diogo Jota en Liverpool?

Con este panorama, quedó todo el camino allanado para Darwin Núñez, que tendrá su gran oportunidad con un entrenador que no lo tiene entre sus favoritos. Desde el arribo de Slot, el uruguayo perdió mucho terreno e inició gran parte de los partidos en el banco. Ahora irá de arranque.

En la presente temporada, el ex-Benfica lleva 8 partidos disputados, con un saldo de 1 gol y 1 asistencia. La particularidad es que el centrodelantero jugó muy pocos minutos en cada juego, debido a que casi siempre ingresó como suplente.

Donde ver RB Leipzig vs. Liverpool por la Champions League

El encuentro entre Leipzig y Liverpool por la Champions League se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de FOX Sports. Además, el compromiso también estará disponible en la plataforma Disney+.