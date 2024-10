En dos palabras, Lamine Yamal liquidó a un TikToker que se burló de él

La publicación del creador de contenido madridista no terminó como esperaba y Yamal lo humilló luego de la goleada del Barcelona.

Barcelona logró un convincente triunfo ante Bayern Múnich, con la goleada por 4 a 1 de este miércoles. Los culés demostraron estar en gran estado de forma en el duelo entre líder LALIGA y líder de la Bundesliga y llegan de la mejor manera al duelo ante Real Madrid. Aprovechando el momento, Lamine Yamal decidió cargar contra un TikToker que quiso burlarse de él.

Cuando Harry Kane empató provisoriamente para los bávaros, el TikToker Javibridge3 , reconocido fanático del Real Madrid y quien tiene una cuenta con 1.8 millones de seguidores, aprovechó para publicar un corto video preguntándose: “¿Dónde está Lamine Yamal? “, una vez terminado el partido y con la goleada consumada para el Barcelona, la respuesta no se hizo esperar.

Con tres emojis y dos palabras, Lamine Yamal liquidó a Javibrige: “descansa chavalin“, le comentó el delantero del Barcelona en su publicación, una respuesta que hasta el momento acumula 456 mil likes y más de 5000 respuestas por parte de la comunidad.

Lamine Yamal no convirtió contra Bayern, pero completó un gran partido con una asistencia en el gol que significó el hat-trick de Raphinha frente a los alemanes en Montjuic. Y, como no podía ser de otra manera, su comentario propició un nuevo video del TikToker.

Javibrige redobló la apuesta contra Lamine Yamal

La respuesta del TikToker no se hizo esperar y decidió apoyarse en su Real Madrid para ello: “¿Esto que veo es real? ¿’Descansa chavalin’ me puso Lamine Yamal? Me padreó un niño”, inició Javibridge, aunque rápidamente sacó su lado madridista y le recordó lo que se viene por delante: El Clásico.

“Yo tengo algo que decirle a Lamine Yamal, muy bien contra el Bayern pero el sábado juegas un partido de verdad contra el mejor club de la historia en el Santiago Bernabéu”, agregó, haciendo referencia al partido que Barcelona y Real Madrid tienen programado para este fin de semana.

El próximo desafío para el Barcelona de Yamal es ni más ni menos que Real Madrid.

“Lamine, aquí sí que vas a estar desaparecido, el Real Madrid va a bailar al Barça. Lamine, aquí sí que vas a descansar“, completó Javibridge antes de cerrar el video con un “Te quiero Lamine”, para demostrar que sus comentarios son en tono gracioso y como motivación para calentar el partido del sábado.

