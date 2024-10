La sorprendente revelación sobre el futuro de Colapinto: "Su agente pidió el número de teléfono de un jefe de equipo"

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es una de las grandes cuestiones que muchos especialistas se preguntan. Su llegada con grandes carreras en el equipo Williams hacen que varios pidan por su continuidad para la temporada 2025. Sin embargo, no tiene un asiento asegurado. Aunque, desde el entorno del argentino, empiezan a moverse.

Colapinto logró buenos resultados en sus cuatro carreras a bordo del Williams que dejó Logan Sargeant. De hecho, puntuó en los Grandes Premios de Azerbaiyán (8º) y los Estados Unidos (10º). Sus méritos lo ponen como un contendiente a un asiento para la próxima temporada de la F1.

Sin embargo, no hay muchas opciones para el piloto nacido en Pilar. Sauber todavía está definiendo con qué opción se quedarán para que sea el compañero de Nico Hulkenberg en 2025. Según contó Mattia Binotto, jefe de la escudería suiza, se espera una decisión final para “mediados de noviembre“. Colapinto está entre las opciones junto a otros candidatos como Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y Mick Schumacher.

Por último, surgieron algunas especulaciones que lo vinculan con Red Bull Racing . Aunque no hay nada claro debido a que, para ello, deberían prescindir del mexicano Sergio Pérez . En todo caso, Liam Lawson es un candidato a reemplazar a Checo . Pero, eso abriría un asiento en el equipo RB (Racing Bulls).

Los agentes de Franco Colapinto ya buscan contactos pensando en 2025

Pero, mientras los rumores sobre el futuro continúan, trascendió una declaración que podría llevar a varias novedades en el corto plazo. El piloto neerlandés, Tom Coronel, guarda una buena relación con uno de los agentes de Colapinto y dejó una frase que alimenta la chance de que pueda seguir en la Fórmula 1 en 2025.

Coronel habló en su columna sobre la F1 en Viaplay respecto a Colapinto. Allí confesó que mantuvo una conversación reciente con uno de sus agentes y se especula que sea con Jamie Campbell-Walter (pareja y socio de María Catarineu). “No tiene nada todavía“, empezó a decir respecto a si había alguna negociación abierta.

Tom Coronel, analista de la Fórmula 1 (IMAGO / DeFodi).

No obstante, este neerlandés sí reveló que el agente de Colapinto le pidió un número telefónico de un jefe de equipo de la Fórmula 1, aunque no reveló su identidad. “Su agentees un antiguo compañero mío de equipo. Tengo contacto con él de vez en cuando. De repente se me encendió una luz porque me pidió el número de teléfono de un jefe de equipo de Fórmula 1“, advirtió.

Coronel descartó que el teléfono que le pidieron haya sido de Mattia Binotto de Sauber, aunque no quiso decir más al respecto por respeto a su buena relación. Aún así, se trata de un primer indicio sobre las intenciones del lado de Colapinto para tratar de mantenerlo en la Fórmula 1 el próximo año.

¿Cuándo corre Franco Colapinto el GP de México de la Fórmula 1?

Franco Colapinto disputará su quinta carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México. Se disputará este domingo 27 de octubre a partir de las 17:00 horas (Argentina).