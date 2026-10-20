Porto vs. PSV en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Porto recibe a PSV este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao.
Porto llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero PSV tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Porto perdió 2-3 como visitante ante Betis. El conjunto marcha 30° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Man City.
PSV viene de perder 0-1 como visitante ante RB Leipzig. El equipo ocupa el puesto 26 con 1 punto. Antes empató 1-1 como local ante Shakhtar Donetsk .
El historial entre Porto y PSV
Porto y PSV se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Porto, 1 de PSV y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/07/2016
|PSV vs. Porto
|3-0
|Club Friendlies
|07/04/1993
|PSV vs. Porto
|0-1
|UEFA Champions League
|25/11/1992
|Porto vs. PSV
|2-2
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 6
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Porto y PSV se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Porto suma 0 puntos en el torneo.
- PSV suma 1 punto en el torneo.